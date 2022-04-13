Самарская "Гидроавтоматика" может получить контракты от Ростсельмаша

Самарское ОАО "Гидроавтоматика" может стать поставщиком производителя сельхозмашин Ростсельмаша. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Герасенков в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".
"Сейчас мы пытаемся на "Гидроавтоматику" завести заказы на крупные узлы Ростельмаша", - сообщил замминистра, комментируя ситуацию с поставками запчастей и комплектующих к технике на фоне санкций.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....