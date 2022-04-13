Самарская "Гидроавтоматика" может получить контракты от Ростсельмаша

Самарское ОАО "Гидроавтоматика" может стать поставщиком производителя сельхозмашин Ростсельмаша. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Герасенков в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".

"Сейчас мы пытаемся на "Гидроавтоматику" завести заказы на крупные узлы Ростельмаша", - сообщил замминистра, комментируя ситуацию с поставками запчастей и комплектующих к технике на фоне санкций.