Запчасти для самарской сельхозтехники приедут из Индии и Китая

Проблема обеспеченности запчастями сельхозтехники из-за антироссийских санкций пока не относится к проблемам "первого порядка". Об этом заявил директор агрохолдинга "Зерно жизни" Андрей Зорин в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".

Андрей Зорин при этом отметил, что в обсуждаемом сегменте сейчас ощущается некий ажиотажный спрос, так как многие хозяйства стремятся закупить детали "про запас".

В самом агрохолдинге вопрос с запчастями стоит не так остро из-за своевременного переориентирования хозяйства на использование российской техники - все комбайны в хозяйстве отечественные, большая часть парка тяжелых тракторов и сеялок для зерновых тоже сделаны в России.

"Проблемы будут однозначно, и это будет влиять на технический процесс. Но все это на данный момент решаемо. Чем дольше продолжится санкционное давление, тем больше эти проблемы будут нарастать", - пояснил директор "Зерна жизни".

Заместитель министра сельского хозяйства Самарской области Денис Герасенков заверил, что ведомством уже предпринимаются определенные шаги для обеспечения сельхозпроизводителей запчастями и комплектующими. В частности, на замену американским расходникам могут предложить китайские.

"Пусть те же китайские фильтры служат в два раза меньше - не 10 тысяч,а 5 тысяч километров. Но они и дешевле вдвое. Приводным ремням мы нашли замену в Индии - берем сейчас маленькую партию и, если качество достаточное, то будем заказывать. Есть определенные наработки и в отношении российских производителей", - заверил замминистра.