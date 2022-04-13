Запчасти для самарской сельхозтехники приедут из Индии и Китая

Проблема обеспеченности запчастями сельхозтехники из-за антироссийских санкций пока не относится к проблемам "первого порядка". Об этом заявил директор агрохолдинга "Зерно жизни" Андрей Зорин в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".
Андрей Зорин при этом отметил, что в обсуждаемом сегменте сейчас ощущается некий ажиотажный спрос, так как многие хозяйства стремятся закупить детали "про запас".
В самом агрохолдинге вопрос с запчастями стоит не так остро из-за своевременного переориентирования хозяйства на использование российской техники - все комбайны в хозяйстве отечественные, большая часть парка тяжелых тракторов и сеялок для зерновых тоже сделаны в России.
"Проблемы будут однозначно, и это будет влиять на технический процесс. Но все это на данный момент решаемо. Чем дольше продолжится санкционное давление, тем больше эти проблемы будут нарастать", - пояснил директор "Зерна жизни".
Заместитель министра сельского хозяйства Самарской области Денис Герасенков заверил, что ведомством уже предпринимаются определенные шаги для обеспечения сельхозпроизводителей запчастями и комплектующими. В частности, на замену американским расходникам могут предложить китайские.
"Пусть те же китайские фильтры служат в два раза меньше - не 10 тысяч,а 5 тысяч километров. Но они и дешевле вдвое. Приводным ремням мы нашли замену в Индии - берем сейчас маленькую партию и, если качество достаточное, то будем заказывать. Есть определенные наработки и в отношении российских производителей", - заверил замминистра.
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