16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Запчасти для самарской сельхозтехники приедут из Индии и Китая Людмила Орлова: В России самая низкая в мире цена зерна Минсельхоз: регион практически полностью обеспечен семенами и агрохимией Людмила Орлова: Рост цен в АПК требует срочных мер "Волга Ньюс" собирает за круглым столом ведущих экспертов агропромышленного комплекса

Растениеводство АПК и пищепром

Запчасти для самарской сельхозтехники приедут из Индии и Китая

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проблема обеспеченности запчастями сельхозтехники из-за антироссийских санкций пока не относится к проблемам "первого порядка". Об этом заявил директор агрохолдинга "Зерно жизни" Андрей Зорин в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".

Андрей Зорин Андрей Зорин
Фото: Антон СЕНЬКО

Андрей Зорин при этом отметил, что в обсуждаемом сегменте сейчас ощущается некий ажиотажный спрос, так как многие хозяйства стремятся закупить детали "про запас".

В самом агрохолдинге вопрос с запчастями стоит не так остро из-за своевременного переориентирования хозяйства на использование российской техники - все комбайны в хозяйстве отечественные, большая часть парка тяжелых тракторов и сеялок для зерновых тоже сделаны в России.

"Проблемы будут однозначно, и это будет влиять на технический процесс. Но все это на данный момент решаемо. Чем дольше продолжится санкционное давление, тем больше эти проблемы будут нарастать", - пояснил директор "Зерна жизни".

Заместитель министра сельского хозяйства Самарской области Денис Герасенков заверил, что ведомством уже предпринимаются определенные шаги для обеспечения сельхозпроизводителей запчастями и комплектующими. В частности, на замену американским расходникам могут предложить китайские.

"Пусть те же китайские фильтры служат в два раза меньше - не 10 тысяч,а 5 тысяч километров. Но они и дешевле вдвое. Приводным ремням мы нашли замену в Индии - берем сейчас маленькую партию и, если качество достаточное, то будем заказывать. Есть определенные наработки и в отношении российских производителей", - заверил замминистра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1