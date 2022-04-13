16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Зорин: Стагнация цен на продовольствие сдерживает рост аграрного сектора Запчасти для самарской сельхозтехники приедут из Индии и Китая Людмила Орлова: В России самая низкая в мире цена зерна Минсельхоз: регион практически полностью обеспечен семенами и агрохимией Людмила Орлова: Рост цен в АПК требует срочных мер

Растениеводство АПК и пищепром

Андрей Зорин: Стагнация цен на продовольствие сдерживает рост аграрного сектора

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Очень быстрый рост стоимости всех ресурсов, которые используются в сельском хозяйстве и фактическая стагнация цен на сельхозпродукцию, а также трудности с ее реализацией, сдерживают рост и развитие аграрных производств. Об этом заявил директор агрохолдинга "Зерно жизни" Андрей Зорин в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".

Фото: Антон СЕНЬКО

Возвращать вложенные в производство деньги сейчас довольно сложно, отметил он. "Запас прочности у растениеводов, конечно, есть. Но насколько его хватит — после засушливого прошлого года, после затрат этого года? Эта тема довольно острая для нас. Мы находимся в глубине материка, в глубине России и у нас зона отличается резкой континентальностью и аномальностью погодных условий — то потоп, то засуха", - поделился Андрей Зорин.

По мнению директора "Зерна жизни", эти факторы сдерживают развитие растениеводства и приводят к недофинансированию хозяйств, ухудшая конкурентные позиции российских аграриев на мировом рынке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1