Андрей Зорин: Стагнация цен на продовольствие сдерживает рост аграрного сектора

Очень быстрый рост стоимости всех ресурсов, которые используются в сельском хозяйстве и фактическая стагнация цен на сельхозпродукцию, а также трудности с ее реализацией, сдерживают рост и развитие аграрных производств. Об этом заявил директор агрохолдинга "Зерно жизни" Андрей Зорин в среду, 13 апреля, во время круглого стола по проблемам АПК, который проводится порталом "Волга Ньюс".

Возвращать вложенные в производство деньги сейчас довольно сложно, отметил он. "Запас прочности у растениеводов, конечно, есть. Но насколько его хватит — после засушливого прошлого года, после затрат этого года? Эта тема довольно острая для нас. Мы находимся в глубине материка, в глубине России и у нас зона отличается резкой континентальностью и аномальностью погодных условий — то потоп, то засуха", - поделился Андрей Зорин.

По мнению директора "Зерна жизни", эти факторы сдерживают развитие растениеводства и приводят к недофинансированию хозяйств, ухудшая конкурентные позиции российских аграриев на мировом рынке.