АвтоВАЗ вновь назван легендарным брендом России

12 апреля в Москве состоялось торжественное награждение победителей народного голосования "50 легендарных брендов 2021".

АО "АвтоВАЗ" в третий раз удостоился престижной премии от Медиагруппы "Комсомольская правда" в номинации "Наши легенды".

Народный проект "50 легендарных брендов" был запущен по инициативе редакции издательского дома "Комсомольская правда" в 2019 году. Цель проекта — определить бренды, которые можно считать символами России. Каждый год читатели и радиослушатели "Комсомольской правды" в течение нескольких месяцев выбирают и голосуют за компании и торговые марки, появившиеся еще при царской России или СССР и функционирующие на рынке по настоящее время.

В 2021 году к проекту присоединилось более 5 738 552 пользователей, а общее число заявленных на премию символов России достигло 2000 единиц. До этапа голосования дошли лишь 97 претендентов. Из них читателям и радиослушателям "Комсомольской правды" предстояло выбрать 50. За АО "АВТОВАЗ" было отдано почти 60 000 голосов. В абсолютном зачете компания вошла в топ-20.