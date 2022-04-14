АвтоВАЗ вновь назван легендарным брендом России

12 апреля в Москве состоялось торжественное награждение победителей народного голосования "50 легендарных брендов 2021".
АО "АвтоВАЗ" в третий раз удостоился престижной премии от Медиагруппы "Комсомольская правда" в номинации "Наши легенды".
Народный проект "50 легендарных брендов" был запущен по инициативе редакции издательского дома "Комсомольская правда" в 2019 году. Цель проекта — определить бренды, которые можно считать символами России. Каждый год читатели и радиослушатели "Комсомольской правды" в течение нескольких месяцев выбирают и голосуют за компании и торговые марки, появившиеся еще при царской России или СССР и функционирующие на рынке по настоящее время.
В 2021 году к проекту присоединилось более 5 738 552 пользователей, а общее число заявленных на премию символов России достигло 2000 единиц. До этапа голосования дошли лишь 97 претендентов. Из них читателям и радиослушателям "Комсомольской правды" предстояло выбрать 50. За АО "АВТОВАЗ" было отдано почти 60 000 голосов. В абсолютном зачете компания вошла в топ-20.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.