Сотрудники самарских предприятий Роснефти собрали помощь для жителей Донбасса

Коллективы предприятий самарской площадки НК "Роснефть" собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также для вынужденных переселенцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР и временно размещенных в Самарской области.
Так, 13 апреля, в День мецената и благотворителя, сотрудники "Самаранефтегаза", Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Новокуйбышевской нефтехимической компании присоединились к общероссийской акции взаимопомощи беженцам Донбасса #МыВместе.
Был организован сбор средств, на которые приобретены вещи первой необходимости, продукты питания, игрушки и детская одежда. Также работники предприятий и члены их семей по личной инициативе собрали посылки с вещами и продуктами питания, сопроводив их письмами и открытками со словами поддержки.
В знак солидарности и единства на самых высоких точках самарских заводов компании "Роснефть" были установлены российские флаги.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.