Сотрудники самарских предприятий Роснефти собрали помощь для жителей Донбасса

Коллективы предприятий самарской площадки НК "Роснефть" собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также для вынужденных переселенцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР и временно размещенных в Самарской области.

Так, 13 апреля, в День мецената и благотворителя, сотрудники "Самаранефтегаза", Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Новокуйбышевской нефтехимической компании присоединились к общероссийской акции взаимопомощи беженцам Донбасса #МыВместе.

Был организован сбор средств, на которые приобретены вещи первой необходимости, продукты питания, игрушки и детская одежда. Также работники предприятий и члены их семей по личной инициативе собрали посылки с вещами и продуктами питания, сопроводив их письмами и открытками со словами поддержки.

В знак солидарности и единства на самых высоких точках самарских заводов компании "Роснефть" были установлены российские флаги.