На медицину Самарской области выделили дополнительно 695 млн рублей

Российское правительство направит 35 млрд руб. на поддержание системы обязательного медицинского страхования. Самарская область получит дополнительные 695 млн рублей. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС во вторник, 12 апреля.
7 апреля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении средств нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС в 2022 г. в размере 35 133 772 600 рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи.
Эти средства предоставляются для охраны здоровья населения, в т. ч. предотвращения распространения COVID-19 на территории РФ. Самарской области выделено 695 665 200 рублей. Контролировать целевое использование средств поручено ФОМС России.
Как отметил директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов, эти средства позволят поддержать медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, успешно бороться с распространением коронавируса, а также сохранить необходимые объемы оказания плановой медицинской помощи.
Напомним, что с середины марта больницам и поликлиникам, работающим по системе обязательного медицинского страхования, в десять раз увеличили лимит на закупку медицинских изделий — до 1 млн рублей за одну единицу.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.