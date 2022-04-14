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Здравоохранение Общество

На медицину Самарской области выделили дополнительно 695 млн рублей

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское правительство направит 35 млрд руб. на поддержание системы обязательного медицинского страхования. Самарская область получит дополнительные 695 млн рублей. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС во вторник, 12 апреля.

7 апреля председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении средств нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС в 2022 г. в размере 35 133 772 600 рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи.

Эти средства предоставляются для охраны здоровья населения, в т. ч. предотвращения распространения COVID-19 на территории РФ. Самарской области выделено 695 665 200 рублей. Контролировать целевое использование средств поручено ФОМС России.

Как отметил директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов, эти средства позволят поддержать медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, успешно бороться с распространением коронавируса, а также сохранить необходимые объемы оказания плановой медицинской помощи.

Напомним, что с середины марта больницам и поликлиникам, работающим по системе обязательного медицинского страхования, в десять раз увеличили лимит на закупку медицинских изделий — до 1 млн рублей за одну единицу.

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