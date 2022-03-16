Больницам в десять раз увеличили лимит на закупку медицинских изделий

Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут приобретать медицинские изделия стоимостью до 1 млн рублей за одну единицу, а не до 100 тыс. рублей, как это было раньше. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Самарской области в среду, 16 марта.
Речь идет о медицинских изделиях, необходимых для проведения операций, лабораторных и инструментальных исследований. Закупки будут осуществляться за счет средств ОМС.
Данное решение позволит обеспечить финансовую устойчивость медицинских организаций в условиях введенных в отношении России западных санкций.
"Эта своевременная мера поможет больницам и поликлиникам Самарской области бесперебойно обновлять необходимое оборудование и непрерывно оказывать медицинскую помощь гражданам", - отметил директор самарского ТФОМС Владислав Романов.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.