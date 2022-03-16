Больницам в десять раз увеличили лимит на закупку медицинских изделий

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Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут приобретать медицинские изделия стоимостью до 1 млн рублей за одну единицу, а не до 100 тыс. рублей, как это было раньше. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС Самарской области в среду, 16 марта.