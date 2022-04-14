В центре Самары будет ограничено движение транспорта из-за забега

В Самаре из-за проведения спортивного мероприятия "Самарский легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики" будет временно ограничено движение транспорта.

Речь идет об участках:

— с 06:00 до 11:00 17 апреля — по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Максима Горького;

— с 06:00 до 16:00 17 апреля — по ул. Максима Горького от Волжского проспекта до ул. Венцека, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

Также на ряде участков будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, а именно:

— с 18:00 16 апреля до 11:00 17 апреля — по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Максима Горького;

— с 18:00 16 апреля до 16:00 17 апреля — по ул. Максима Горького от Волжского проспекта до ул. Венцека, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

Кроме того, с 05:00 до 16:00 17 апреля общественный транспорт — автобусы маршрутов №№ 24, 61, 92, 247, 261, 297 — будут следовать по скорректированной схеме.