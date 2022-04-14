В центре Самары будет ограничено движение транспорта из-за забега

В Самаре из-за проведения спортивного мероприятия "Самарский легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики" будет временно ограничено движение транспорта.
Речь идет об участках:
— с 06:00 до 11:00 17 апреля — по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Максима Горького;
— с 06:00 до 16:00 17 апреля — по ул. Максима Горького от Волжского проспекта до ул. Венцека, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.
Также на ряде участков будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, а именно:
— с 18:00 16 апреля до 11:00 17 апреля — по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Максима Горького;
— с 18:00 16 апреля до 16:00 17 апреля — по ул. Максима Горького от Волжского проспекта до ул. Венцека, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.
Кроме того, с 05:00 до 16:00 17 апреля общественный транспорт — автобусы маршрутов №№ 24, 61, 92, 247, 261, 297 — будут следовать по скорректированной схеме.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.