Глава Чапаевска Александр Кузнецов вступил в должность

В четверг, 14 апреля, на расширенном внеочередном заседании Думы Чапаевска, вступая в должность главы города, Александр Кузнецов принес присягу.

Итоги работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города были подведены 6 апреля, в этот день депутатский корпус Думы г. о. Чапаевска избрал нового руководителя муниципалитета — Александра Кузнецова.

На заседании городской Думы состоялась торжественная церемония принесения присяги избранного главы на верность Конституции РФ, Уставу Самарской области, Уставу и населению Чапаевска.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников поздравил с избранием главу города. "Здесь есть все возможности, чтобы жизнь горожан стала лучше, ярче, достойнее. Это — главная задача нового руководителя муниципалитета. И он должен, обязан с этим справиться", — отметил Геннадий Котельников.