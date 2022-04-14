16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поставил задачи медикам на коллегии минздрава Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан Дмитрий Азаров наградил победителей фестиваля "Самарская студенческая весна" Самарская область может стать ведущим производственным центром российской электроники

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поставил задачи медикам на коллегии минздрава

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 апреля, состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области. В ней приняли участие руководители больниц и поликлиник, главные внештатные специалисты, медицинские работники различного профиля, ветераны отрасли, руководители ведомств и учреждений, главы городских округов и муниципальных районов, представители общественных организаций. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они обсудили итоги прошлого года, проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития сферы здравоохранения.

Фото: samregion.ru

Глава региона, открывая коллегию, поблагодарил медиков и сотрудников сферы здравоохранения за работу в тяжелый период пандемии.

"В 2021 году отрасль здравоохранения, медицинское сообщество, все наши граждане, вновь столкнувшись с опасной инфекцией, прошли через множество испытаний. И в самый сложный период пандемии, на ходу перестраивая работу, действуя на опережение, работая на максимуме человеческих возможностей, вы справились с поставленными задачами. Все это время героически сражались с этой угрозой наши врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи. Люди, чей высочайший профессионализм и верность своему призванию вызывает чувство восхищения и гордости за вас, врачей Самарской области. Именно ваш самоотверженный труд позволил спасти тысячи и тысячи жизней", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также обозначил неоценимый вклад системы здравоохранения в поддержание стабильности экономики Самарской области: "Мы сохранили занятость и возможность людям работать, обеспечивать свои семьи. Это очень важно для благополучия жителей Самарской области, для предприятий и их трудовых коллективов, для каждого конкретного человека и для бюджета Самарской области".

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян также отметил, что система здравоохранения Самарской области продолжала и продолжает работать в особых условиях, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции. В течение всего прошлого года 36 медицинских организации оказывали помощь пациентам с ковид и пневмонией. Помощь пациентам с инфекцией в пиковые периоды оказывали 37% от общего числа медицинских работников региона. Привлекались студенты высших и средних образовательных учреждений.

"Хочу подчеркнуть роль первичного звена здравоохранения, которое в прошлом году принимало основной удар пандемии. С запредельной нагрузкой продолжали работать "красные зоны" в стационарах. Спасибо каждому сотруднику за самоотверженную работу на передовой борьбы с COVID-19. Хочу поблагодарить отдельно молодых врачей, студентов медицинских вузов и колледжей, - сказал Дмитрий Азаров. - Сегодня защита от COVID-19 не теряет своей актуальности. Нам нужно сохранять бдительность, продолжать вакцинацию и разъяснительную работу".

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией ковид, и ее последствиями, в прошлом году в Самарской области удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения (на 10,3%), органов дыхания (8,4%), новообразований (4,8%), болезней органов пищеварения (5,6%). Это стало возможным благодаря сохранению доступности экстренной и неотложной помощи, плановой специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, при жизнеугрожающих заболеваниях.

"Основные задачи министерства заключаются в том, чтобы снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и улучшить качество предоставления медицинской помощи жителям региона. Каждая жизнь важна, каждая жизнь на счету", — сказал Армен Бенян.

На выполнение этих задач направлены государственная программа "Развитие здравоохранения в Самарской области" и нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря их реализации совершенствуется инфраструктура здравоохранения и повышается оснащенность медицинских учреждений.

Так в прошлом году построены новые корпуса в тольяттинской городской клинической больнице № 5 и в самарской клинической больнице им. В. Д. Середавина, первых пациентов принимает новый инфекционный корпус сызранской городской больницы № 2. На 69 объектах здравоохранения были организованы работы по капитальному ремонту. В этом году запланирован ввод нового инфекционного корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы. Ведутся работы по строительству поликлиники в поселке "Волгарь" Куйбышевского района Самары  и реконструкции Нефтегорской центральной районной больницы. В медицинские учреждения области поступило 111 единиц автотранспорта, почти 900 единиц медтехники.

Продолжалось оснащение региональных медицинских организаций, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. В 2021 году в ГБУЗ "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" и ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" поставлено 42 единицы медицинского оборудования. Открыты Центры амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6" и ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7".

В целях повышения качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний поставлено 36 единиц оборудования в девять сосудистых центров и отделений. На базе ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В. П. Полякова" (СОККД) создан координационный центр по управлению рисками сердечно-сосудистых заболеваний. СОККД проведено более 1000 телемедицинских консультаций пациентов. Запланирована модернизация самого СОККД.

"Приоритетным направлением деятельности остается борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми  заболеваниями — эта угроза никуда не отступала и вновь выходит на первый план нашей с вами работы. Мы уже открыли специальные подразделения для ранней диагностики рака — центры амбулаторной онкологической помощи, продолжаем оснащать высокотехнологичным оборудованием онкологическую службу, и в этом году масштабные усилия в этом направлении будут предприняты", - сказал Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения региона отдельно отметил, что в конце прошлого года на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В. Д. Середавина было открыто первое в губернии детское паллиативное отделение. С идеей его создания выступила Ольга Шелест, руководитель благотворительного фонда "ЕВИТА", и основатель фонда Владимир Аветисян. "В прошлом году уже 193 ребенка получили лечебное питание, а в этом году 65 детей были госпитализированы для лечения", — отметил министр.

В прошлом году по поручению президента РФ в Самарской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, повышение ее доступности, особенно в сельских территориях. Так за год возведено 16 ФАП, 6 офисов врача общей практики, 4 врачебные амбулатории. Также поставлено 19 мобильных передвижных ФАПов, организованы выездные консультативные бригады. Кроме того, в 34 учреждения первичного звена, преимущественно расположенных в сельской местности и малых городах, поставлено медицинское оборудование. Приобретено 168 автомобилей для оказания скорой помощи.

"Все это, созданное в период беспрецедентных сложностей, будет служить нашим землякам долгие десятилетия", — подчеркнул глава региона.

Министр здравоохранения сообщил, что продолжается цифровизация системы здравоохранения. В рамках проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" в 2021 году создано более 1500 новых автоматизированных рабочих мест для врачей. В эксплуатацию введен резервный центр обработки данных в "Жигулевской долине". Активно использовалась централизованная система

"Телемедицинские консультации", благодаря которой в 2021 году проведено суммарно более 72 тыс. телемедицинских консультаций. Доля онлайн-консультаций выросла в регионе в 8 раз. "Самарская область среди всех субъектов РФ по уровню развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения заняла 12 место", — подчеркнул глава ведомства.

Армен Бенян отметил, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются, в том числе наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации.

Обеспеченность врачами на территории Самарской области (12,3 тыс. специалистов) выше, чем в среднем по РФ. Серьезную поддержку молодым специалистам оказывает правительство Самарской области, муниципалитеты, сами лечебные учреждения. С помощью государственных мер поддержки удается привлекать врачей и средний медперсонал в сельские медучреждения и малые города губернии. Так, доплаты и стимулирующие выплаты врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области в 2021 году получили 400 человек.

По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" единовременные выплаты для врачей — 1,5 млн рублей, для средних медработников — 750 тыс. рублей. Всего единовременную компенсационную выплату получили 140 человек. Кроме того, в 2021 году 159 молодых врачей получили компенсацию 50% расходов, понесенных ими в связи с уплатой процентов по ипотечному кредиту. Продолжилось предоставление выплат для привлечения медработников наиболее востребованных специальностей (200 тыс. рублей) и наиболее дефицитных специальностей (300 тыс. рублей), получателями которых стали 452 медработника.

"Хочу отметить здесь работу главных врачей центральных районных больниц и целевую подготовку специалистов. Должна быть продолжена работа по выплате муниципальных стипендий, которая позволяет продемонстрировать молодому специалисту, еще студенту, заинтересованность родной земли в том, чтобы он трудился на благо своих земляков в конкретном районе, конкретном поселении", — отметил Дмитрий Азаров.

О подготовке кадров для системы здравоохранения региона рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов. СамГМУ проводит мониторинг потребности региона в кадрах и составляет согласованную с областным минздравом заявку на выделение целевой квоты на обучение за счет средств федерального бюджета. И эта квота ежегодно растет. Также Самарская область выделяет дополнительные средства для бесплатного обучения студентов в СамГМУ. Университетом формируется система профориентации школьников, чтобы будущие выпускники узнавали о профессии врача, специальностях, возможностях самарского вуза. Сегодня в СамГМУ обучаются представители 34 субъектов и 32 стран.

"Отрадно, что и в наш медицинский университет сегодня едут абитуриенты из разных регионов страны. Это говорит о том, что уровень подготовки в СамГМУ остается крайне высоким, — отметил глава региона. — Многое еще вместе нам надо сделать, чтобы выпускники университета оставались на самарской земле, в том числе те, кто приехал из других регионов и стран".

Александр Колсанов напомнил, что в 2021 году СамГМУ стал победителем конкурса "Приоритет 2030". Цель университета —  стать к 2030 году драйвером развития высокотехнологичного сектора экономики "Информационные технологии в здравоохранении". Сегодня вузом реализуется новая модель современного медицинского университета, базирующаяся на развитии цифровых технологий, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

СамГМУ разрабатывает и внедряет уникальные технологии и методики, которые получают высокую оценку и востребованы на самом высоком федеральном уровне.  В планах вуза — открытие в этом году производственной площадки на базе регионального индустриального парка "Преображенка".

"Успехи вуза были бы невозможным без вашей личной поддержки, Дмитрий Игоревич, а также без поддержки министра здравоохранения региона. Совместное решение самых актуальных проблем — это тот подход, который реализуется ежедневно", — сказал ректор СамГМУ.

"Инновационные подходы к образованию, научным исследованиям, уже внедренные на территории страны и Самарской области инновационные разработки создают очень надежный задел на будущее, чтобы мы с самых передовых позиций смогли вместе с вами выстраивать работу по защите здоровья людей", — отметил глава региона.

В рамках коллегии также выступили председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский. Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников выразил благодарность и признательность врачебному персоналу и всем медицинским работникам губернии за благородный и самоотверженный труд.

"Год назад губернатор региона Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул, что необходимо учесть все возможные сценарии развития пандемии и детально проработать комплексный план текущих мероприятий. И я хочу с удовлетворением отметить, что наши врачи оказались на высоте, они с честью проходят непростой этап, следуют своему врачебному и гражданскому долгу. Поэтому система здравоохранения в целом выполнила все намеченные планы. Это позволило реализовать конкретные меры и шаги, которые помогли повысить качество оказания медицинской помощи и спасти жизни и здоровье многих людей", — отметил Геннадий Котельников.

В завершении коллегии губернатор поблагодарил специалистов сферы здравоохранения за самоотверженный труд на благо региона и его жителей.

"Период пандемии обогатил нас бесценным опытом, который мы должны уметь использовать, сталкиваясь с новыми вызовами. Координируя наши действия, мы научились принимать нестандартные, порой достаточно жесткие, но что очень важно, эффективные и сфокусированные решения. Эти решения показывают, что опыт, который мы накопили и те предложения, которые исходили от врачебного сообщества, позволили нам сделать максимум, чтобы защитить здоровье людей. Не сомневаюсь, что вместе мы сможем достойно ответить на все вызовы современности, повысить качество оказания медицинской помощи и ее доступность", - сказал глава региона в завершении коллеги минздрава.

Глава региона также провел награждение специалистов отрасли. Почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" был вручен Зое Дмитриенко, главной медицинской сестре Самарской областной клинической стоматологической поликлиники. Почетный знак губернатора "За служение людям" получил Яков Стольников, заведующий отделением — врач-анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5.

Почетной грамоты губернатора удостоились Валентина Артамонова, фельдшер скорой медицинской помощи Сергиевской центральной районной больницы, и Исмагил Багаутдинов, врач-терапевт Камышлинской центральной районной больницы.

Благодарностью губернатора отмечены Александра Бережная, медицинский психолог Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Лариса Иванова, фельдшер скорой медицинской помощи Пестравской центральной районной больницы, Ольга Николаева, помощник врача-эпидемиолога Безенчукской центральной районной больницы.

Гид потребителя

Последние комментарии

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Александр Тюрин 06 марта 2022 17:27 Дмитрий Азаров на совещании с вице-премьером внес предложения по функционированию экономики в период санкций

Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1