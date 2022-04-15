Александр Вавилов покинул пост главврача больницы им. Пирогова

Главврач самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова Александр Вавилов покинул свой пост, сообщает "Самарское обозрение". Он руководил медучреждением с 2017 года.

В областном министерстве здравоохранения пояснили, что трудовой договор с главврачом прекращен 14 апреля в связи с истечением его срока. Исполнять обязанности главврача пока будет заместитель главврача по медицинской части Дмитрий Храновский.