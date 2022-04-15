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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон сделает START основным видеосервисом для своих клиентов

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания и основатели START планируют объединить два онлайн-кинотеатра. После слияния на видеосервисе START появится новое контентное предложение: в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

До 2022 года МегаФон развивал для своих абонентов два видеосервиса. START (МегаФон владеет 50% акций) обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как МегаФон ТВ играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

"Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям", — говорит директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Переход на новый формат планируется с мая. START как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года) предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов "Вампиры средней полосы", "Медиатор", "Контейнер", "ИП Пирогова" и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом МегаФон ТВ будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям МегаФон ТВ будут предложены выгодные условия для перехода на START.

"Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке", — говорит генеральный директор START Дмитрий Гудумак. Дмитрий также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов МегаФона разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

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