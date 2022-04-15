Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в Тольятти

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В пятницу, 15 апреля, в Тольятти в ДТП попал 25-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.