В России стало больше компаний с "жестким" типом корпоративной культуры

С окончанием пандемии коронавируса в России возросло число компаний с "жестким" типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 4% респондентов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовало 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"Жесткий" тип корпоративной культуры характеризует 13% российских компаний. В разгар пандемии коронавируса, в 2021 г., их было на четыре процентных пункта меньше, однако сегодня число организаций, разделяющих такие ценности, как власть, соперничество и достижение цели любыми средствами, возросло и близко к доковидному уровню. Напротив, 65% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен "мягкий" тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам. В 2021 году таких организаций было на 6 п.п. больше.
Между тем работать в компании с "жестким" типом корпоративной культуры хотели бы только 4% россиян, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, - 81%. "Чем добрее почва, тем лучше урожай", - комментируют опрошенные. Еще 15% затруднились дать точный ответ: "На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности". По сравнению с периодом пандемии COVID-19 пожелания россиян относительно корпоративной культуры практически не изменились.
Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают "жесткий" тип корпоративной культуры: так, среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. ее ценности разделяют 6%, а среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., - только 1%. Кроме того, стремление к "жесткости" в управлении также больше свойственно мужчинам (5% против 1% среди женщин) и молодежи до 34 лет (5%).
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.