В России стало больше компаний с "жестким" типом корпоративной культуры

С окончанием пандемии коронавируса в России возросло число компаний с "жестким" типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 4% респондентов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовало 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"Жесткий" тип корпоративной культуры характеризует 13% российских компаний. В разгар пандемии коронавируса, в 2021 г., их было на четыре процентных пункта меньше, однако сегодня число организаций, разделяющих такие ценности, как власть, соперничество и достижение цели любыми средствами, возросло и близко к доковидному уровню. Напротив, 65% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен "мягкий" тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам. В 2021 году таких организаций было на 6 п.п. больше.

Между тем работать в компании с "жестким" типом корпоративной культуры хотели бы только 4% россиян, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, - 81%. "Чем добрее почва, тем лучше урожай", - комментируют опрошенные. Еще 15% затруднились дать точный ответ: "На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности". По сравнению с периодом пандемии COVID-19 пожелания россиян относительно корпоративной культуры практически не изменились.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают "жесткий" тип корпоративной культуры: так, среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. ее ценности разделяют 6%, а среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., - только 1%. Кроме того, стремление к "жесткости" в управлении также больше свойственно мужчинам (5% против 1% среди женщин) и молодежи до 34 лет (5%).