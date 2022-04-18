Россельхозбанк внедрил киберрешения Zecurion по программе импортозамещения

Россельхозбанк завершил внедрение решений российского разработчика для защиты информации от внутренних и внешних угроз. Для реализации DLP-системы (для предотвращения утечек конфиденциальной информации) и SWG-системы (для обеспечения безопасности веб-доступа) выбрано программное обеспечение от компании Zecurion.

Для минимизации геополитических рисков Россельхозбанк принял решение о переходе на отечественное ПО в критически важных системах. По итогам тендера на закупку систем по защите информации от утечки и мониторинга web-трафика победу одержала компания Zecurion. Продукты вендора (DLP, SWG) входят в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития РФ и корректно работают с большинством российских программных продуктов. Например, с отечественными операционными системами Альт Linux и его аналогами, такими как Astra Linux, RedOS, Гослинукс и другие.

DLP-система Zecurion продемонстрировала лучшие по сравнению с конкурентами результаты соответствия предъявляемым функциональным требованиям. Она дает возможность глубоко контролировать корпоративный почтовый трафик, не передает данные на шлюз для контентного анализа с возможностью блокировки конфиденциальной информации на рабочей станции, позволяет инспектировать корпоративные файловые ресурсы, фильтрует и применяет единые политики безопасности, хранит перехваченные данные в долгосрочном архиве.

Полный цикл работ по внедрению занял менее пяти месяцев. Основной целью работы системы является снижение рисков нарушения информационной безопасности за счет оперативного выявления и устранения угроз, а также блокировка возможной утечки конфиденциальной информации, коммерческой и банковской тайн. В связи с тем, что банк ежедневно обрабатывает большое количество данных на десятках тысяч рабочих станций, важнейшим требованием к системе была устойчивая работа при высоких нагрузках и возможность анализа конфиденциальной информации и её блокировка непосредственно на агенте рабочей станции.

"Реализация проекта позволила заменить зарубежную систему DLP и систему мониторинга веб-трафика. Мы получили уникальное комплексное отечественное решение от одного производителя, включающее в себя все необходимые модули. В условиях экстремально сжатых сроков переход был осуществлен безболезненно. Нашей команде было важно исключить негативное влияние переходного периода на бизнес-процессы и обеспечить необходимый уровень безопасности информационной инфраструктуры. В то же время мы рассчитываем на дальнейшее развитие продуктов с целью соответствия новейшим тенденциям", — отметил директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов.

"Проект в Россельхозбанке — это уникальнейший по своим масштабам и срокам реализации проект бесшовного импортозамещения зарубежного продукта Forcepoint на отечественный Zecurion DLP. За последние годы нами был накоплен достаточный опыт замещения именно Forcepoint и совершенно естественно, что наше предложение по замене указанной иностранной системы было наилучшим на российском рынке средств DLP", — говорит коммерческий директор Zecurion Александр Белявский.

По данным экспертов программное обеспечение Zecurion превосходит многие зарубежные аналоги. В арсенале компании присутствует активно развивающийся продукт Zecurion SWG. Аналога Zecurion SWG просто нет у многих российских DLP-производителей. Схожесть с архитектурой Forcepoint, одного из лидеров мирового рынка DLP, позволила также минимизировать влияние переходного периода на текущие бизнес-процессы, перенастройку существующей ИТ-архитектуры с сохранением аппаратных требований.