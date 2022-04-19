В дни религиозных праздников в Самаре на кладбища можно будет доехать на автобусе

В Самаре в дни религиозных праздников (Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота — 24 апреля, 1 мая, 3 мая и 11 июня соответственно), а также в День Победы, традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.

Стоимость проезда на маршрутах — как в муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.



Список маршрутов:

— Маршрут № 4к

"п. Управленческий — кладбище "Лесное";

— Маршрут № 27к

"площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";

— Маршрут № 36д

"Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";

— Маршрут № 36ю

"кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное";

— Маршрут № 63э

"А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное";

— Маршрут № 67к

"п. Мехзавод — кладбище "Лесное";

— Маршрут № 77д

"Хлебная площадь — кладбище "Южное";

— Маршрут № 129э

"Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное".

Напомним, что в дни праздников будет ограничено движение на нескольких улицах.