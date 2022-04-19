Валерий Гергиев вновь посетит Самару в рамках Московского Пасхального фестиваля

4 мая в САТОБ имени Шостаковича состоятся два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля.

Традиционно один из концертов - благотворительный. Билеты на вечерний концерт, который состоится в 20:00, можно приобрести на сайте театра.

XХI Московский Пасхальный фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая 2022 года. Концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления участников фестиваля будут посвящены, в частности, юбилеям композиторов и деятелей искусств, в их числе - Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Родион Щедрин. По традиции, Пасхальный фестиваль включает в себя симфоническую, хоровую, звонильную и благотворительную программы.

Также в рамках Фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей.

Первым мероприятием фестиваля станет исполнение оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" 18 апреля в Санкт-Петербурге, а далее за 22 дня фестиваля музыканты и маэстро планируют преодолеть на чартерном поезде не менее 20 тыс. км пути и выступить более чем в 25 городах России. Театры и концертные площадки Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Кемерово, Омска, Челябинска, Альметьевска, Набережных Челнов, Чебоксар, Самары, Черного Отрога, Оренбурга, Воткинска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Владимира, Алексина и Тулы распахнут фестивалю свои двери.

В Москве пройдет торжественное открытие фестиваля - 24 апреля, в день православной Пасхи, в Большом зале Московской консерватории выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ, по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.