Валерий Гергиев вновь посетит Самару в рамках Московского Пасхального фестиваля

4 мая в САТОБ имени Шостаковича состоятся два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля.
Традиционно один из концертов - благотворительный. Билеты на вечерний концерт, который состоится в 20:00, можно приобрести на сайте театра.
XХI Московский Пасхальный фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая 2022 года. Концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления участников фестиваля будут посвящены, в частности, юбилеям композиторов и деятелей искусств, в их числе - Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Родион Щедрин. По традиции, Пасхальный фестиваль включает в себя симфоническую, хоровую, звонильную и благотворительную программы.
Также в рамках Фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей.
Первым мероприятием фестиваля станет исполнение оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" 18 апреля в Санкт-Петербурге, а далее за 22 дня фестиваля музыканты и маэстро планируют преодолеть на чартерном поезде не менее 20 тыс. км пути и выступить более чем в 25 городах России. Театры и концертные площадки Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Кемерово, Омска, Челябинска, Альметьевска, Набережных Челнов, Чебоксар, Самары, Черного Отрога, Оренбурга, Воткинска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Владимира, Алексина и Тулы распахнут фестивалю свои двери.
В Москве пройдет торжественное открытие фестиваля - 24 апреля, в день православной Пасхи, в Большом зале Московской консерватории выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ, по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!