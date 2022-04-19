Дмитрий Азаров обозначил пути решения проблем предприятия "Самараавтожгут"

На заседании штаба по устойчивости экономики, которое 18 апреля провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, было заявлено о включении ООО "Самараавтожгут" в список системообразующих предприятий региона. Ранее предприятие находилось под угрозой закрытия.
Напомним, по поручению руководителя области правительством региона был разработан антикризисный план по стабилизации ситуации на ООО "Самараавтожгут", в котором трудятся люди с ограничениями по здоровью.
"План активно реализуется, на текущей неделе будет завершен финансовый аудит", - проинформировал губернатора председатель областного правительства Виктор Кудряшов.
Благодаря личному вмешательству губернатора в работу по сохранению и стабилизации деятельности предприятия уже в ближайшее время "Самараавтожгут" сможет пополнить свои оборотные средства с помощью займа в региональном Фонде развития промышленности. Будут предоставлены гранты на компенсацию процентных ставок по кредитам.
"Кроме того, организованы крупные поставки автожгутов на АвтоВАЗ, что позволяет предприятию погасить значительную часть кредиторской задолженности перед контрагентами", - добавил глава регионального кабмина.
"Необходимо сопровождать предприятие постоянно с учетом его особого социального статуса, помогать находить новых заказчиков", - поставил задачу Дмитрий Азаров правительству области.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.