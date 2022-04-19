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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обозначил пути решения проблем предприятия "Самараавтожгут"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании штаба по устойчивости экономики, которое 18 апреля провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, было заявлено о включении ООО "Самараавтожгут" в список системообразующих предприятий региона. Ранее предприятие находилось под угрозой закрытия.

Напомним, по поручению руководителя области правительством региона был разработан антикризисный план по стабилизации ситуации на ООО "Самараавтожгут", в котором трудятся люди с ограничениями по здоровью.

"План активно реализуется, на текущей неделе будет завершен финансовый аудит", - проинформировал губернатора председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Благодаря личному вмешательству губернатора в работу по сохранению и стабилизации деятельности предприятия уже в ближайшее время "Самараавтожгут" сможет пополнить свои оборотные средства с помощью займа в региональном Фонде развития промышленности. Будут предоставлены гранты на компенсацию процентных ставок по кредитам.

"Кроме того, организованы крупные поставки автожгутов на АвтоВАЗ, что позволяет предприятию погасить значительную часть кредиторской задолженности перед контрагентами", - добавил глава регионального кабмина.

"Необходимо сопровождать предприятие постоянно с учетом его особого социального статуса, помогать находить новых заказчиков", - поставил задачу Дмитрий Азаров правительству области.

Гид потребителя

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