В Самаре пройдет межрегиональный благотворительный форум

28-29 апреля 2022 года в Самаре состоится первый межрегиональный благотворительный форум "Синергия социального партнерства: вместе к общей цели". Форум организован известным московским благотворительным фондом "Образ жизни" в партнерстве с правительством Самарской области.

В рамках форума создана площадка взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, органов власти, социально ответственного бизнеса. Отдельный кластер объединяет образовательные организации и представителей НКО. Форум позволяет представить эффективные практики в области социальной и образовательной сферы; раскрыть перспективы межведомственного взаимодействия в ходе реформы социальных учреждений; рассказать о программах поддержки детей с особенностями развития и о современных подходах к дополнительному профессиональному образованию.

Программа форума включает пленарную сессию, шесть секций, тренинги и мастер-классы в рамках таких кластеров, как "Социальное партнерство в образовании"; "Особые дети"; "Социальные инновации и практики".

Спикерами и кураторами форума являются ведущие специалисты в области социальной работы, руководители государственных органов образования и социальной защиты населения, ученые, преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных организациях и сообществах.

В форуме примут участие Александр Борисович Фетисов - заместитель губернатора Самарской области; Регина Алексеевна Воробьева - министр социально-демографической и семейной политики Самарской области; Елена Андреевна Тополева-Солдунова - заместитель председателя Совета по вопросам попечительства при правительстве Российской Федерации, председателя общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в социальной сфере, лауреат Государственной премии Российской Федерации; Игорь Владимирович Галл-Савальский - член Общественной палаты Российской Федерации и общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, председатель ОО "Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов"; Елена Юрьевна Клочко - член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, сопредседатель координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ, председатель совета ВОРДИ; Елена Борисовна Береговая - директор благотворительного фонда "Образ жизни", член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере.

В рамках форума организована работа интерактивной площадки "Самарская мозаика", на которой будет представлена деятельность профильных учреждений социальной сферы, образовательных организаций, социальных предпринимателей и НКО Самарской области и ряда других субъектов Российской Федерации.

Место проведения: Самара, Самарская областная универсальная научная библиотека, просп. Ленина, 14а. Начало регистрации участников форума - 9:00.