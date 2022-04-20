Грузовая переправа в Самаре начинает работу 20 апреля

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание грузовой переправы Октябрьский спуск - Рождествено на 20 апреля.

Из Самары паром уходит в 14:00 и 18:00, из Рождествено - в 12:30 и 16:30.

Ранее сообщалось, что грузовой паром начнет ходить с 22 апреля, однако перевозчик изменил расписание, и работа переправы в стандартном режиме стартует 21 апреля.