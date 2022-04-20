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Волонтеры банка "Открытие" подключились к акции мэрии Москвы #МыВместе

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники банка "Открытие" поддержали акцию #МыВместе, организованную мэрией Москвы. Цель акции — сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе акции волонтеры банка "Открытие" собрали и передали товары первой необходимости в московский штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В акции приняло участие около двух сотен сотрудников из 56 офисов банка в Москве и Московской области.

Штаб по сбору товаров для беженцев по поручению мэра Москвы организован в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО. Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий.

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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