В Самаре снова пройдет "Добрый бег"

15 мая 2022 в Самаре на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", пройдет традиционный благотворительный забег "Добрый бег".

Организаторы мероприятия - спортивный клуб TrailSamara, детско-молодежный спортивно-технический клуб "Контур" и благотворительный фонд "Все Все Вместе". Все средства, собранные участниками забега, будут направлены на адресную помощь детям, нуждающимся в получении высокотехнологичных протезов рук. Забег проводится при поддержке Федерации легкой атлетики Самарской области и Фонда президентских грантов.

Стартовые взносы участников гонки (от 500 до 1500 руб. в зависимости от возраста участников и дистанции) будут направлены на оплату функционального протеза руки для 3-летнего Арсения Пудовкина из Самары. У мальчика врожденное укорочение правого предплечья и отсутствие правой кисти. Об этой особенности сына родители узнали еще во время беременности, на втором УЗИ. Конечно, их эта новость шокировала. После рождения ребенка мама решила, что у сына будет протез.

В Интернете родители нашли информацию о российском производителе современных функциональных протезов "Моторика" (резидент инновационного центра "Сколково"). И с помощью средств, собранных благотворительным фондом, мальчик получил свой первый активный протез. Но теперь протез стал Арсению мал. Родители верят в то, что с помощью участников "Доброго бега" они смогут снова подарить ребенку такой полезный активный гаджет. Для этого необходимо собрать 298532 рубля.

Все любители спорта и добрых дел могут присоединиться к делу помощи Арсению в качестве участника или спонсора "Доброго бега". Ведущий праздника - известный шоумен Евгений Козаченко. Гостей и участников ждут отличный семейный праздник, костюмированный забег, эксклюзивные медали, горы призов и подарков, прекрасное настроение и радость от добрых дел.

В марте 2022 года "Все Все Вместе", TrailSamara и "Контур" уже проводили благотворительное спортивное мероприятие - лыжную гонку "Добрая лыжня". Тогда ее участники собрали 147400 руб., на эти средства удалось полностью закрыть сборы для двух подопечных фонда - Паши Шагурова из Самары и Майи Солоухиной из Владимира.

Программа "Доброго бега-2022":

09:30 - Начало выдачи стартовых пакетов.

10:45 - Открытие мероприятия.

11:00 - Старт забега на 50 метров дети до 5 лет.

11:10 - Старт забега на 500 метров. Дети 6-9 лет.

11:20 - Старт забега на 500 метров. Дети 10-13 лет.

11:30 - Старт костюмированного забега 500 метров.

11:40 - Старт корпоративной эстафеты 5×1 км.

11:50 - Награждение: Дети 6-9 лет, дети 10-13 лет, костюмированный забег.

12:10 - Старт забега "Северная ходьба" 2 км.

12:30 - Старт забега на 2 км (взрослые и дети 14-17 лет).

12:50 - Старт забега 4 км взрослые.

13:20 - Награждение: корпоративная эстафета 5×1 км, "Северная ходьба" 2 км, 2 км взрослые и дети 14-17 лет, 4.

Регистрация на участие проходит на сайте orgeo.ru/event/goodrun2022.