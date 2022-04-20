Теодор Курентзис и MusicAeterna выступят в Самаре 30 мая

30 мая в Самарской филармонии состоится концерт симфонического оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.

В программе - симфонический этюд "Метаморфозы" Рихарда Штрауса и Симфония №14 Дмитрия Шостаковича. Вместе с популярным дирижером на сцену выйдут сопрано Надежда Павлова и бас Дмитрий Ульянов.

Билеты на концерт уже есть в продаже, цены от 2500 до 6000 рублей. Мероприятие проходит при поддержке ПАО "Газпром".