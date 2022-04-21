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Занятость Экономическая политика

Банк "Открытие": 71% россиян не опасаются потерять работу в ближайшее время

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство россиян полагают, что сохранят работу в 2022 году. При этом каждый пятый уже задумывается о смене сферы деятельности. 93% готовы проходить дополнительное обучение новой профессии, 48% — платить за такое обучение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".

35% опрошенных россиян работают в своей сфере деятельности более 10 лет, 19% — от 6 до 10 лет, столько же — от 3 до 6 лет и от года до трех лет. 8% респондентов имеют опыт в свой нынешней профессии менее года.

71% уверены, что в ближайшее время у них точно не будет проблем с работой (30%), либо они скорее всего не потеряют работу (41%). О том, что возможны проблемы с работой заявили 25%, еще 4% уверены в этом.

Большинство россиян (78%) готовы сменить профессию или освоить новую. При этом 34% готовы сделать это без отрыва от нынешней работы, чтобы иметь "запасной аэродром". 22% согласны осваивать новую профессию только в случае потери работы. 19% уже думают о смене рода деятельности.

Из новых сфер деятельности, которые они готовы освоить, опрошенные чаще всего называли ИТ-услуги (информационные технологии, разработка программного обеспечения) — 15%, услуги для населения (салоны красоты, клининг, бытовые услуги, ателье) — 12%, логистика и торговля — по 9%, финансы и страхование, а также профессии отраслей промышленного производства — по 7%.

34% готовы проходить дополнительное обучение новой профессии (или уже проходят его), еще 60% — скорее готовы. Не готовы делать это 6% опрошенных.

49% респондентов готовы платить за обучение новой профессии. 27% не будут платить за учебу, потому что у них денег на эти цели, 24% назвали причиной такого отказа возможность самостоятельно получить необходимые знания и навыки по книгам и бесплатным вебинарам.

*Опрос проводился 14–19 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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