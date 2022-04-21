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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Россияне стали меньше слушать музыку

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению с мартом. На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы — наибольший рост зафиксирован в приложении Яндекс.Музыка.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс.Музыка — количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке на 10%, а в Сберзвуке на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

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