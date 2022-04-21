Дмитрий Азаров поручил сопровождать проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти

В четверг, 21 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации перспективных проектов комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти, которые предусматривают не только строительство жилых домов, но и объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, а также благоустройство и создание новых общественных пространств.

"Комплексный подход при реализации проектов должен создать комфортные условия для жителей территорий и для всех горожан, которые смогут посещать и использовать объекты инфраструктуры, общественные пространства, — акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров. — На мой взгляд, мы можем дать не только мощный импульс развития целому ряду территорий, но и вторую жизнь".

Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по динамике роста жилищного строительства. Продолжится возведение социальных объектов, инженерной, транспортной инфраструктуры. Особенно это важно в текущей экономической ситуации.

"В нынешних особых условиях поддержка экономики осуществляется по многим направлениям, — отметил Дмитрий Азаров. — Поддержка строительной отрасли дает колоссальный мультипликативный эффект. И успешная реализация крупных проектов — это тоже значительный вклад в антикризисные меры".

Пока проекты находятся на стадии проработки концепции, и для их реализации необходимо пройти все необходимые согласования, а также привлечь инвесторов. Губернатор поручил главам Самары и Тольятти, министрам строительства и экономического развития сопровождать такие проекты на постоянной основе, оказывать всю необходимую помощь при реализации. "Это важный фактор развития городов и благоустройства тех территорий, которые нуждаются в нашем внимании", — подчеркнул руководитель области.

Участники совещания рассмотрели концепцию развития территории Прибрежного парка в Тольятти, которая прилегает к набережной Волги. Сейчас, благодаря усилиям губернатора по привлечению федеральных средств, здесь ведется строительство новой набережной — будущего места притяжения тольяттинцев.

лава города Николай Ренц поблагодарил Дмитрия Азарова за принятое решение по проведению работ и созданию современного общественного пространства.

"Особую значимость территория приобретает в связи со строительством новой набережной, которая благодаря вашему, Дмитрий Игоревич, вниманию к деталям и участию в реализации проекта, станет уникальным пространством не только в масштабах города, области, но и страны", — отметил он.

Кроме того, была рассмотрена концепция развития территории вокруг стадиона "Солидарность Самара Арена". Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова в 2020 году был проведен открытый международный конкурс по разработке мастер-плана этой территории. Победу в нем одержал консорциум под лидерством АО "КПМГ", в состав которого входят ООО "Архитектурное бюро Асадова" (Москва, РФ), ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" (Самара, РФ) и LAND Srl (Милан, Италия).

Глава региона поручил подготовить и представить концепцию развития на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, чтобы привлечь инвесторов, готовых вложить средства в создание нового агломерационного центра Поволжья.

Также речь шла о развитии территорий в границах проезда Масленникова, Автобусного проезда и ул. Луначарского и реконструкции стадиона "Волга", были затронуты вопросы градостроительного развития Самары в границах исторического поселения.