РГС Банк, банк для автомобилистов, и банк "Открытие" в ходе совместного опроса* выяснили, сколько водителей в России имеют сезонный транспорт и планируют ли его приобретать в текущей ситуации.

Выяснилось, что каждый седьмой автовладелец является еще и обладателем сезонного транспорта: мотоцикла, квадроцикла, снегохода, моторной лодки или даже дома на колесах. Больше всего владельцев таких транспортных средств в Ростове-на-Дону — почти пятая часть опрошенных (19%), а меньше всего (9%) — в Екатеринбурге.

Самым распространённым сезонным транспортом стал мотоцикл, он есть у 42% респондентов. По результатам исследования среднестатистическим мотоциклистом оказался мужчина 31-46 лет. При этом среди женщин, имеющих автомобиль, доля владеющих мотоциклом тоже достаточно велика — 39%.

Еще у трети (34%) автовладельцев имеется моторная лодка, а каждый пятый опрошенный (21%) — обладатель скутера. У 18% водителей есть снегоход, у 17% — квадроцикл. Еще 5% опрошенных владеют домом на колесах.

В нынешней экономической ситуации только 7% российских водителей планируют приобретение нового или дополнительного сезонного транспорта. Чаще всего такую готовность выражали жители Перми — 13% опрошенных, а реже всего — нижегородцы (4%). Покупку сезонных транспортных средств планирует больше мужчин (10%), чем женщин (4%).

Однако у большинства (46%) просто отсутствует возможность осуществления подобной покупки: 28% из них не имеют лишних средств, а 18% — прав на вождение такого транспорта. Еще 38% респондентов не готовы к приобретению, потому что считают это излишеством в настоящее время, а 9% назвали сезонный транспорт рискованным.

При наличии одобренного кредита приобрести сезонные ТС готовы 14% российских автовладельцев. Готовность к покупке в кредит чаще выражали мужчины 20% по сравнению с 9% среди женщин. Такой вариант приобретения необходимого ТС больше привлекает жителей Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми и Уфы — по 17% опрошенных.

"Популярность мотоциклов в последние месяцы растет. Автолюбители стали рассматривать их не только как сезонное хобби, но и как временную замену автомобилю. Из-за растущих цен и недостатка машин купить их становится все сложнее, в то время как мототехника, особенно с пробегом, остается доступным средством передвижения. Кроме того, это "лекарство от пробок". Согласно нашему исследованию, проведенному годом ранее, каждый пятый (20%) опрошенный был готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках", — отметили в пресс-службе РГС Банка.