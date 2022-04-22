Виктор Кудряшов: "Для развития ярмарочной торговли нужно привлекать систему сельхозкооперации"

В пятницу, 22 апреля, в правительстве региона состоялось совещание по развитию ярмарочной торговли, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участие в совещании приняли заместитель председателя регионального правительства Наталья Катина, министр промышленности и торговли области Андрей Шамин, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин, представители администрации Самары.
Развивать в регионе систему ярмарок сельскохозяйственной продукции поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сегодня, в условиях санкций, эта задача остановится особенно актуальной.
На совещании обсудили работу по привлечению сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в ярмарочной торговле. Поднимались проблемные вопросы, среди которых — нерентабельность для производителей сельскохозяйственной продукции из дальних районов Самарской области участия в ярмарках в крупных городах.
Председатель регионального правительства предложил привлечь к этой работе представителей потребкооперации: "Мы очень много уделяем внимания как в рамках нацпроекта, так и дополнительно, поддержке сельхозкооперации. Быть посредниками между прямыми производителями и покупателями — их профессиональная деятельность. Есть районы-лидеры по потребкооперации. Почему бы им не сделать следующий шаг и не выйти за границы своих территорий? Давайте поймем, что для этого нужно. Потребуются термобудки купить — купим. Компенсировать транспортные расходы — сделаем".
Виктор Кудряшов привел в пример опыт Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельский, где традиционно на "Сельской улице" муниципальные районы губернии представляют продукцию ведущих сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, фермерских и личных подсобных хозяйств, сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.
"Почему мы не можем это сделать на постоянной основе, хотя бы в режиме ярмарки выходного дня? Нужно поставить соответствующую задачу главам муниципалитетов, — обратился глава облправительства к Николаю Абашину. — Поручаю министерству организовать пилотный проект с двумя-тремя районами. Определиться, какая нужна поддержка от региона. Сделать это нужно оперативно. Начинается сезон, лето упускать нельзя".
Председатель облправительства отметил Борский район, продукция производителей которого представлена в областной столице и пользуется спросом у горожан.
На совещании была озвучена еще одна проблема, актуальная на сегодня –недобросовестная конкуренция. Для борьбы с несанкционированной торговлей в регионе будут организованы рейды совместно с органами полиции, представителями муниципалитетов и управления Роспотребнадзора.
Для развития ярмарочной торговли в Самарской области правительством региона в прошлом году приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие изменения в организации ярмарок. Так, произошло увеличение общего срока организации и проведения ярмарок с 3 до 5 лет, у организатора (оператора) ярмарки появилась обязанность по размещению информации о проведении ярмарки на сайте в Интернете. Введена система критериев, на которые обращает внимание комиссия при отборе участников конкурса операторов ярмарок. Это, например, внешний вид и оформление ярмарки и ярмарочных мест. Также одним из важных критериев является привлечение оператором сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроизводителей, использующих региональную символику товаров.
В состав конкурсной комиссии по определению операторов ярмарок входят представитель министерства промышленности и торговли Самарской области, представители общественных организаций. В результате совместной работы профильных министерств с администрациями муниципальных образований в настоящее время на территории региона действуют 120 ярмарок регулярного проведения — это более 10320 торговых мест.
В областном центре действует 28 ярмарок с общим количеством 1240 торговых мест. В Самаре планируется организация четырех новых продовольственных муниципальных ярмарок круглогодичного размещения на 128 мест (пересечение улиц Пензенской и Владимирской; ул. Партизанская, 173; ул. Советская, 5; ул. Стара-Загора/Гастелло).
По этим площадкам объявлен конкурс по определению операторов, который состоится 4 мая. После этого начнутся монтажные работы. Кроме того, в конце мая откроется продовольственная ярмарка в Куйбышевском районе на ул. Главная, 23 на 200 торговых мест.
Также планируется организация сезонных ярмарок в местах скопления несанкционированной торговли. В настоящее время на рассмотрении находятся 10 потенциальных площадок на 150 торговых мест.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.