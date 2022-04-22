Каждый седьмой водитель в Самаре владеет сезонным транспортом

Банк "Открытие" и РГС Банк в ходе совместного опроса* выяснили, сколько водителей в Самаре имеют сезонный транспорт и планируют ли его приобретать в текущей ситуации.

Выяснилось, что 14% самарских автовладельцев являются еще и обладателем сезонного транспорта: мотоцикла, квадроцикла, снегохода, моторной лодки или даже дома на колесах. Больше всего владельцев таких транспортных средств в Ростове-на-Дону — почти пятая часть опрошенных (19%), а меньше всего (9%) — в Екатеринбурге.

В нынешней экономической ситуации только 5% самарских водителей планируют приобретение нового или дополнительного сезонного транспорта. Покупку сезонных транспортных средств планирует больше мужчин (10%), чем женщин (4%). Большинство респондентов (43%) не готовы к приобретению, потому что считают это излишеством в настоящее время. У 41% самарцев просто отсутствует возможность осуществления подобной покупки: 26% из них не имеют лишних средств, а 15% — прав на вождение такого транспорта. Еще 11% назвали сезонный транспорт рискованным.

При наличии одобренного кредита приобрести сезонные ТС готовы 16% автовладельцев в Самаре. Готовность к покупке в кредит чаще выражали мужчины 20% по сравнению с 9% среди женщин.

Самым распространённым сезонным транспортом в России по итогам опроса стал мотоцикл, он есть у 42% опрошенных водителей. По результатам исследования среднестатистическим мотоциклистом оказался мужчина 31-46 лет. При этом среди "автоледи" доля владеющих мотоциклом тоже достаточно велика — 39%. Еще у трети российских автовладельцев (34%) имеется моторная лодка, а каждый пятый опрошенный (21%) — обладатель скутера. У 18% водителей есть снегоход, у 17% — квадроцикл. Еще 5% опрошенных владеют домом на колесах.

"Популярность мотоциклов в последние месяцы растет. Автолюбители стали рассматривать их не только как сезонное хобби, но и как временную замену автомобилю. Из-за растущих цен и недостатка машин купить их становится все сложнее, в том время как мототехника, особенно с пробегом, остается доступным средством передвижения. Кроме того, это "лекарство от пробок". Согласно нашему исследованию, проведенному годом ранее, каждый пятый (20%) опрошенный был готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках", — отметили в пресс-службе банка.

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — апрель 2022 года.