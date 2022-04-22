16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20%

Банки Финансы

Каждый седьмой водитель в Самаре владеет сезонным транспортом

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" и РГС Банк в ходе совместного опроса* выяснили, сколько водителей в Самаре имеют сезонный транспорт и планируют ли его приобретать в текущей ситуации.

Выяснилось, что 14% самарских автовладельцев являются еще и обладателем сезонного транспорта: мотоцикла, квадроцикла, снегохода, моторной лодки или даже дома на колесах. Больше всего владельцев таких транспортных средств в Ростове-на-Дону — почти пятая часть опрошенных (19%), а меньше всего (9%) — в Екатеринбурге.

В нынешней экономической ситуации только 5% самарских водителей планируют приобретение нового или дополнительного сезонного транспорта. Покупку сезонных транспортных средств планирует больше мужчин (10%), чем женщин (4%). Большинство респондентов (43%) не готовы к приобретению, потому что считают это излишеством в настоящее время. У 41% самарцев просто отсутствует возможность осуществления подобной покупки: 26% из них не имеют лишних средств, а 15% — прав на вождение такого транспорта. Еще 11% назвали сезонный транспорт рискованным.

При наличии одобренного кредита приобрести сезонные ТС готовы 16% автовладельцев в Самаре. Готовность к покупке в кредит чаще выражали мужчины 20% по сравнению с 9% среди женщин.

Самым распространённым сезонным транспортом в России по итогам опроса стал мотоцикл, он есть у 42% опрошенных водителей. По результатам исследования среднестатистическим мотоциклистом оказался мужчина 31-46 лет. При этом среди "автоледи" доля владеющих мотоциклом тоже достаточно велика — 39%. Еще у трети российских автовладельцев (34%) имеется моторная лодка, а каждый пятый опрошенный (21%) — обладатель скутера. У 18% водителей есть снегоход, у 17% — квадроцикл. Еще 5% опрошенных владеют домом на колесах.

"Популярность мотоциклов в последние месяцы растет. Автолюбители стали рассматривать их не только как сезонное хобби, но и как временную замену автомобилю. Из-за растущих цен и недостатка машин купить их становится все сложнее, в том время как мототехника, особенно с пробегом, остается доступным средством передвижения. Кроме того, это "лекарство от пробок". Согласно нашему исследованию, проведенному годом ранее, каждый пятый (20%) опрошенный был готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках", — отметили в пресс-службе банка.

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — апрель 2022 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1