СМИ: Renault решил продать АвтоВАЗ

Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву.

Концерн Renault готовит АвтоВАЗ к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение "Ростеха", а также структуры Минпромторга. Первому принадлежит доля в 32,4% в российском СП "Лада Авто Холдинг" (с этого года АвтоВАЗ переведен из голландского оффшора под юрисдикцию РФ), остальные 67,6% — у Renault.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах, долю французской Renault в АвтоВАЗе может выкупить один из китайских автоконцернов.