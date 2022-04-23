16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СМИ: Renault решил продать АвтоВАЗ Вклад АвтоВАЗа в выручку Renault сократился на 23% У АвтоВАЗа закончились машины с "автоматом" АвтоВАЗ запустит полный производственный цикл автомобилей в Узбекистане АвтоВАЗ вновь назван легендарным брендом России

Автопром Машиностроение

СМИ: Renault решил продать АвтоВАЗ

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву.

Концерн Renault готовит АвтоВАЗ к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение "Ростеха", а также структуры Минпромторга. Первому принадлежит доля в 32,4% в российском СП "Лада Авто Холдинг" (с этого года АвтоВАЗ переведен из голландского оффшора под юрисдикцию РФ), остальные 67,6% — у Renault.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах, долю французской Renault в АвтоВАЗе может выкупить один из китайских автоконцернов.

На фоне экономического кризиса 2008–2009 года и спада продаж технически устаревших машин тольяттинский автогигант попал в сложную финансовую ситуацию. Заводом через перекрестную схему владели различные коммерческие структуры, в ходе сложной сделки с участием "Тройки Диалог" Рубена Варданяна новым владельцем АвтоВАЗа стал концерн Renault. "Ростех" также получил долю в компании, поскольку через госкорпорацию правительство России передало заводу 75 млрд руб. безвозвратных субсидий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1