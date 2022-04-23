СМИ: Renault решил продать АвтоВАЗ

Концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву.
Концерн Renault готовит АвтоВАЗ к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение "Ростеха", а также структуры Минпромторга. Первому принадлежит доля в 32,4% в российском СП "Лада Авто Холдинг" (с этого года АвтоВАЗ переведен из голландского оффшора под юрисдикцию РФ), остальные 67,6% — у Renault.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госструктурах, долю французской Renault в АвтоВАЗе может выкупить один из китайских автоконцернов.
На фоне экономического кризиса 2008–2009 года и спада продаж технически устаревших машин тольяттинский автогигант попал в сложную финансовую ситуацию. Заводом через перекрестную схему владели различные коммерческие структуры, в ходе сложной сделки с участием "Тройки Диалог" Рубена Варданяна новым владельцем АвтоВАЗа стал концерн Renault. "Ростех" также получил долю в компании, поскольку через госкорпорацию правительство России передало заводу 75 млрд руб. безвозвратных субсидий.