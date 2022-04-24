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ДТП Происшествия

В Тольятти погиб 25-летний мотоциклист

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 апреля, в Тольятти в ДТП попал 44-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:40 на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова, разворачиваясь, автомобилист столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 25-летнего мужчины.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Полицейские работают на месте аварии. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

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