Автобусы на кладбища Самары будут ходить до 15:00

В понедельник, 25 апреля, в Самаре с самого раннего утра, с четырех площадок можно отправиться на спецтранспорте на городские кладбища. Последний рейс к кладбищам отправится в 15:00.

На всех маршрутах действуют обычные тарифы, все виды карт и льготы, сообщает департамент транспорта Самары.