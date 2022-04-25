ВРП Самарской области за 2021 год вырос на 4,5%

Валовый региональный продукт (ВРП) в Самарской области за 2021 г. в сопоставимых ценах вырос на 4,5% и составил 1969,6 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете о результатах деятельности правительства региона, который сегодня будет представлен депутатам губернской думы.
"Такие темпы роста превысили первоначальные прогнозы (103,5%) и позволили практически полностью преодолеть спад 2020 года (98,3% к 2019 году)", - указывается в отчете.
Промышленное производство также вплотную приблизилось к допандемийному уровню и составило 99,6% к 2019 году. Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах превысили допандемийный уровень 2019 г. на 9,6%, а объем строительных работ – на 35,1%.
Заработная плата в реальном выражении на 5,6% превысила уровень 2019 года. "Величина среднемесячной заработной платы по итогам года достигла 42,9 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 10,5% в номинальном выражении и на 2,9% – в реальном. По уровню заработной платы регион сохраняет 3-е место в ПФО", - отмечается в отчете.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?