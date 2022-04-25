У самарца изъято 150 пакетиков с героином

В Самаре у 24-летнего местного жителя в присутствии понятых изъяли из бокового наружного кармана куртки 12 свертков с порошкообразным веществом. В ходе работы с задержанным, полицейские осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографию сделанной ранее закладки.

Сотрудники полиции провели осмотр квартиры, в которой проживает подозреваемый, где на полке одного из шкафов изъяли еще 138 свертков с порошкообразным веществом.

Согласно экспертизе, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой 263 граммов, что соответствует крупному размеру.

По словам 24-летнего местного жителя, в январе текущего года он решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о вакансии курьера и связался с оператором. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников — закладок в Кировском и Промышленном районах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары.