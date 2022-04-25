У самарца изъято 150 пакетиков с героином

В Самаре у 24-летнего местного жителя в присутствии понятых изъяли из бокового наружного кармана куртки 12 свертков с порошкообразным веществом. В ходе работы с задержанным, полицейские осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографию сделанной ранее закладки.
Сотрудники полиции провели осмотр квартиры, в которой проживает подозреваемый, где на полке одного из шкафов изъяли еще 138 свертков с порошкообразным веществом.
Согласно экспертизе, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство — героин, общей массой 263 граммов, что соответствует крупному размеру.
По словам 24-летнего местного жителя, в январе текущего года он решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о вакансии курьера и связался с оператором. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников — закладок в Кировском и Промышленном районах.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу