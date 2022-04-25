Ольга Кленкина, Университет "МИР": "Мы даем знания и навыки, которые гарантируют нашим выпускникам работу их мечты"

Какие особенности приемной кампании-2022 и как вуз готовится к встрече с абитуриентами, какие перспективные профессии будут осваивать вчерашние школьники и как устроиться по выбранной специальности с гарантией — об этом мы поговорили с руководителем Института экономики и права Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Ольгой Кленкиной.
— Какие мероприятия запланированы в вашем вузе для привлечения абитуриентов?
— У нас только что прошел традиционный День открытых дверей, а 17 мая мы приглашаем посетить крупный форум для школьников "Я и будущее". На нем можно будет познакомиться и пройти профориентационное собеседование с ведущими специалистами в различных отраслях: бизнес, IT-технологии, право. Наша задача — сориентировать молодых людей в выборе будущей профессии, чтобы они занимались тем, к чему есть способности, к чему лежит душа.
— Есть какие-то особенности приемной кампании в вашем вузе в этом году. В 2021 в связи с пандемией документы для поступления подавались в основном в формате онлайн. Сохранится ли эта практика в нынешнем?
— В основном все остается по-прежнему, каких-то коренных отличий от прошлого года не планируется. Мы по-прежнему будем принимать документы в двух форматах: онлайн и непосредственно в вузе. Конечно, всегда предпочтительнее посетить вуз лично — ведь это место, где вы проведете следующие четыре года своей активной жизни. В приемной комиссии будут работать консультанты по направлениям подготовки. Студенты интересующих вас направлений проведут экскурсию по вузу и расскажут, как все устроено.
— В вашем вузе используются новые технологии и методы образовательного процесса? Планируете ли развивать удачные образовательные тренды прошлого года?
— Наш вуз в своем роде уникален тем, что наши студенты максимально интегрированы в будущую профессию уже на этапе обучения. И при этом сами практики выбранной специальности интегрированы как педагоги в образовательный процесс. Мы привлекаем для преподавания наиболее успешных представителей своей профессии. Здесь много плюсов: во-первых, происходит прямая передача практических навыков студентам, а во-вторых, все наши выпускники гарантированно устраиваются на работу по окончании обучения. Подчеркну, что устраиваются они именно по выбранной специальности.
— Рассматривается ли вашим учреждением дистанционное обучение в новом учебном году и предусмотрен ли смешанный формат?
— Мы готовы ко всем вариантам, даже к полностью дистанционному формату. Тем более, мы удачно отработали в нем в условиях пандемии, максимально заменив живое общение с помощью видеоконференций. Возможно, для очно-заочных и заочных групп мы оставим такой формат, там учатся люди взрослые, самоорганизованные. А вот на бакалавриате, для очных групп, в которых обучаются вчерашние школьники, предпочтительнее офлайн-формат, так как в живом, непосредственном общении с педагогом информация усваивается лучше. Мы всегда придерживались политики, что нужно максимально пытаться сохранить именно офлайн-формат и будем придерживаться этого и впредь.
— Будет ли увеличено количество бюджетных мест?
— Нет, количество бюджетных мест в этом году, скорее всего, не изменится. На бюджет у нас можно поступить по направлениям: прикладная информатика, землеустройство и кадастры, государственное и муниципальное управление, менеджмент.
— Появятся ли новые специальности, например, столь необходимые сейчас IT- направления?
— IT-технологиям наш вуз обучает уже более 15 лет. Конечно, мы актуализируем программы. Например, фирмы, работающие на этом рынке, просят нас разработать программу по обучению новым языкам программирования — мы моментально реагируем, создаем, начинаем обучать.
У нас в университете создан и успешно функционирует Центр цифровых технологий и интернет-маркетинга, который на коммерческой основе занимается изготовлением и продвижением сайтов. Для этого используется современный инструментарий социальных сетей и поисковых систем. Кроме того, центр занимается реализацией проектов по созданию отделов продаж "под ключ" с внедрением crm-систем, ip-телефонии и обучением персонала компании-заказчика.
Такой центр — это реальная база практики для активных студентов. Ребята получают практические навыки, работая в текущих проектах под руководством опытных специалистов. Некоторые остаются работать в центре после окончания университета. Также в вузе успешно действует студенческая web-лаборатория.
Стоит отдельно отметить, что в этом году мы открываем набор на новый профиль — цифровой маркетинг. Тут студенты получат самые актуальные и полезные навыки по позиционированию и продвижению товаров, услуг и компаний в целом в интернет-пространстве. Более того, они получат практический опыт работы с конкретными проектами в соответствующих подразделениях университета, о которых мы говорили чуть ранее.
— Изменилась ли стоимость обучения по сравнению с прошлым годом? Предусмотрены ли скидки, гранты или другая форма поддержки абитуриентов? Например, возможность обучения за счет компенсации от компаний с последующим переводом на бюджет?
— Стоимость обучения мы повышать не будем, у нас гибкий подход. Система оплаты у нас построена таким образом, что хорошо учиться становится выгодным. Чем лучше учишься, тем меньше платишь — такой принцип.
Кроме того, учащиеся на платной основе в нашем вузе имеют право на стипендию: алабинскую, губернаторскую, президентскую. Также мы реализуем партнерские программы, помогающие оплатить обучение, например образовательный кредит от Сбербанка.
Надо отметить, что с началом пандемии, последние два года организации практически не направляют обучающихся по договорам о целевом обучении, так как сейчас не могут себе позволить столь долговременные вложения. Хотя мы открыты для таких программ.
— Какие задачи по развитию вуза планируете реализовать в текущем году?
— Сейчас мы стараемся развивать междисциплинарные направления — специалисты, обладающие смежными компетенциями, становятся более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. У нас нет жестких рамок в пределах одной специальности — на четвертом курсе, завершив базовое обучение, студент может выбрать еще один дополнительный трек: IT, иностранный язык, экономику или право. В результате по окончании нашего университета молодой специалист может получить два диплома.
— Какая основная мотивация для тех, кто хочет к вам поступить?
— Уже 27 лет мы выдаем диплом государственного образца, с марта этого года мы получили бессрочную аккредитацию, что в свою очередь гарантирует отсрочку от армии. Мы обучаем по самым востребованным направлениям: прикладная и бизнес-информатика, экономика, менеджмент и юриспруденция, а также лингвистика (переводчики), управление персоналом, государственное и муниципальное управление, землеустройство и кадастры.
В целом мы убеждены в том, что дать фундаментальные знания — необходимо, но недостаточно. Выпускник не просто должен получить знания, он должен быть готов к профессии. Погружение в профессию у нас идет с первого курса. А с третьего — многие дисциплины читают сами работодатели. Весь процесс обучения сопровождают бесплатные мастер-классы от профессионалов.
Практические навыки наши студенты получают и в различных профессиональных проектах на благотворительных началах: например, лингвисты переводят, в том числе специальную литературу, юристы консультируют и представляют интересы граждан в судах. Таким образом, формируется не просто человек со знаниями в определенной сфере, а специалист с навыками и профессиональным опытом.
Кроме того, чтобы выпускник уверенно себя чувствовал, приступая к трудовой деятельности, одних профессиональных знаний недостаточно — нужно развить личные качества. Для наших студентов на регулярной основе бесплатно мы проводим самые разные тренинги: от делового этикета до методик разрешения конфликтов. Я уверенно могу сказать: наши выпускники успешны и востребованы на рынке труда.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (846) 266 40 00.
Официальный сайт Университета "МИР": www.imi-samara.ru.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.