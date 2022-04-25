Ольга Кленкина, Университет "МИР": "Мы даем знания и навыки, которые гарантируют нашим выпускникам работу их мечты"

Какие особенности приемной кампании-2022 и как вуз готовится к встрече с абитуриентами, какие перспективные профессии будут осваивать вчерашние школьники и как устроиться по выбранной специальности с гарантией — об этом мы поговорили с руководителем Института экономики и права Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Ольгой Кленкиной.

— Какие мероприятия запланированы в вашем вузе для привлечения абитуриентов?

— У нас только что прошел традиционный День открытых дверей, а 17 мая мы приглашаем посетить крупный форум для школьников "Я и будущее". На нем можно будет познакомиться и пройти профориентационное собеседование с ведущими специалистами в различных отраслях: бизнес, IT-технологии, право. Наша задача — сориентировать молодых людей в выборе будущей профессии, чтобы они занимались тем, к чему есть способности, к чему лежит душа.

— Есть какие-то особенности приемной кампании в вашем вузе в этом году. В 2021 в связи с пандемией документы для поступления подавались в основном в формате онлайн. Сохранится ли эта практика в нынешнем?

— В основном все остается по-прежнему, каких-то коренных отличий от прошлого года не планируется. Мы по-прежнему будем принимать документы в двух форматах: онлайн и непосредственно в вузе. Конечно, всегда предпочтительнее посетить вуз лично — ведь это место, где вы проведете следующие четыре года своей активной жизни. В приемной комиссии будут работать консультанты по направлениям подготовки. Студенты интересующих вас направлений проведут экскурсию по вузу и расскажут, как все устроено.

— В вашем вузе используются новые технологии и методы образовательного процесса? Планируете ли развивать удачные образовательные тренды прошлого года?

— Наш вуз в своем роде уникален тем, что наши студенты максимально интегрированы в будущую профессию уже на этапе обучения. И при этом сами практики выбранной специальности интегрированы как педагоги в образовательный процесс. Мы привлекаем для преподавания наиболее успешных представителей своей профессии. Здесь много плюсов: во-первых, происходит прямая передача практических навыков студентам, а во-вторых, все наши выпускники гарантированно устраиваются на работу по окончании обучения. Подчеркну, что устраиваются они именно по выбранной специальности.

— Рассматривается ли вашим учреждением дистанционное обучение в новом учебном году и предусмотрен ли смешанный формат?

— Мы готовы ко всем вариантам, даже к полностью дистанционному формату. Тем более, мы удачно отработали в нем в условиях пандемии, максимально заменив живое общение с помощью видеоконференций. Возможно, для очно-заочных и заочных групп мы оставим такой формат, там учатся люди взрослые, самоорганизованные. А вот на бакалавриате, для очных групп, в которых обучаются вчерашние школьники, предпочтительнее офлайн-формат, так как в живом, непосредственном общении с педагогом информация усваивается лучше. Мы всегда придерживались политики, что нужно максимально пытаться сохранить именно офлайн-формат и будем придерживаться этого и впредь.

— Будет ли увеличено количество бюджетных мест?

— Нет, количество бюджетных мест в этом году, скорее всего, не изменится. На бюджет у нас можно поступить по направлениям: прикладная информатика, землеустройство и кадастры, государственное и муниципальное управление, менеджмент.

— Появятся ли новые специальности, например, столь необходимые сейчас IT- направления?

— IT-технологиям наш вуз обучает уже более 15 лет. Конечно, мы актуализируем программы. Например, фирмы, работающие на этом рынке, просят нас разработать программу по обучению новым языкам программирования — мы моментально реагируем, создаем, начинаем обучать.

У нас в университете создан и успешно функционирует Центр цифровых технологий и интернет-маркетинга, который на коммерческой основе занимается изготовлением и продвижением сайтов. Для этого используется современный инструментарий социальных сетей и поисковых систем. Кроме того, центр занимается реализацией проектов по созданию отделов продаж "под ключ" с внедрением crm-систем, ip-телефонии и обучением персонала компании-заказчика.

Такой центр — это реальная база практики для активных студентов. Ребята получают практические навыки, работая в текущих проектах под руководством опытных специалистов. Некоторые остаются работать в центре после окончания университета. Также в вузе успешно действует студенческая web-лаборатория.

Стоит отдельно отметить, что в этом году мы открываем набор на новый профиль — цифровой маркетинг. Тут студенты получат самые актуальные и полезные навыки по позиционированию и продвижению товаров, услуг и компаний в целом в интернет-пространстве. Более того, они получат практический опыт работы с конкретными проектами в соответствующих подразделениях университета, о которых мы говорили чуть ранее.

— Изменилась ли стоимость обучения по сравнению с прошлым годом? Предусмотрены ли скидки, гранты или другая форма поддержки абитуриентов? Например, возможность обучения за счет компенсации от компаний с последующим переводом на бюджет?

— Стоимость обучения мы повышать не будем, у нас гибкий подход. Система оплаты у нас построена таким образом, что хорошо учиться становится выгодным. Чем лучше учишься, тем меньше платишь — такой принцип.

Кроме того, учащиеся на платной основе в нашем вузе имеют право на стипендию: алабинскую, губернаторскую, президентскую. Также мы реализуем партнерские программы, помогающие оплатить обучение, например образовательный кредит от Сбербанка.

Надо отметить, что с началом пандемии, последние два года организации практически не направляют обучающихся по договорам о целевом обучении, так как сейчас не могут себе позволить столь долговременные вложения. Хотя мы открыты для таких программ.

— Какие задачи по развитию вуза планируете реализовать в текущем году?

— Сейчас мы стараемся развивать междисциплинарные направления — специалисты, обладающие смежными компетенциями, становятся более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. У нас нет жестких рамок в пределах одной специальности — на четвертом курсе, завершив базовое обучение, студент может выбрать еще один дополнительный трек: IT, иностранный язык, экономику или право. В результате по окончании нашего университета молодой специалист может получить два диплома.

— Какая основная мотивация для тех, кто хочет к вам поступить?

— Уже 27 лет мы выдаем диплом государственного образца, с марта этого года мы получили бессрочную аккредитацию, что в свою очередь гарантирует отсрочку от армии. Мы обучаем по самым востребованным направлениям: прикладная и бизнес-информатика, экономика, менеджмент и юриспруденция, а также лингвистика (переводчики), управление персоналом, государственное и муниципальное управление, землеустройство и кадастры.

В целом мы убеждены в том, что дать фундаментальные знания — необходимо, но недостаточно. Выпускник не просто должен получить знания, он должен быть готов к профессии. Погружение в профессию у нас идет с первого курса. А с третьего — многие дисциплины читают сами работодатели. Весь процесс обучения сопровождают бесплатные мастер-классы от профессионалов.

Практические навыки наши студенты получают и в различных профессиональных проектах на благотворительных началах: например, лингвисты переводят, в том числе специальную литературу, юристы консультируют и представляют интересы граждан в судах. Таким образом, формируется не просто человек со знаниями в определенной сфере, а специалист с навыками и профессиональным опытом.

Кроме того, чтобы выпускник уверенно себя чувствовал, приступая к трудовой деятельности, одних профессиональных знаний недостаточно — нужно развить личные качества. Для наших студентов на регулярной основе бесплатно мы проводим самые разные тренинги: от делового этикета до методик разрешения конфликтов. Я уверенно могу сказать: наши выпускники успешны и востребованы на рынке труда.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8 (846) 266 40 00.

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