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В Управлении федерального казначейства по Самарской области сменился руководитель

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющим обязанности руководителя Управления федерального казначейства по Самарской области назначен Владимир Квасников. Информацию редакции "Волга Ньюс" подтвердили в самом ведомстве во вторник, 26 апреля.

Согласно информации с сайта управления, Владимир Квасников — советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, в мае ему исполняется 44 года. По образованию он экономист — окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, затем работал в Мурманской области. С 2005 года — старший казначей УФК по Самарской области, а с 2015 — заместитель руководителя.

В середине апреля 2022 года Владимир Квасников назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления, после того, как должность покинул Вячеслав Киреев, возглавлявший ведомство с 2009 года.

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