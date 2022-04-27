Renault передаст 68% акций АвтоВАЗа НАМИ

Французский автоконцерн Renault передаст свою 68% долю в капитале АвтоВАЗа в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" — в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции АвтоВАЗа и "Автофрамоса" (московский автозавод ЗАО "Рено Россия"). "Автофрамоса" — Москве, как субъекту. А что касается АвтоВАЗа, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", — сказал Мантуров.
Renault на данный момент владеет 68% акций "АвтоВАЗа" через ООО "Лада Авто Холдинг", в котором 32% — у госкорпорации "Ростех". Доля французского автоконцерна в московском автозаводе, основанном в конце 1990-х годов как совместное предприятие "Автофрамос" и позже переименованном в ЗАО "Рено Россия", к концу 2012 года была доведена до 100%.
По словам министра, ожидается, что передача доли в "АвтоВАЗе" французский концерном "будет, условно, сделка "за рубль", — пишет "Интерфакс".
Он подчеркнул, что обсуждений участия китайских и корейских компаний в капитале "АвтоВАЗа" не велось.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.