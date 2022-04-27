16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Renault передаст 68% акций АвтоВАЗа НАМИ Долю Renault в АвтоВАЗе планирует выкупить китайский автоконцерн СМИ: Renault решил продать АвтоВАЗ Вклад АвтоВАЗа в выручку Renault сократился на 23% У АвтоВАЗа закончились машины с "автоматом"

Автопром Машиностроение

Renault передаст 68% акций АвтоВАЗа НАМИ

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Французский автоконцерн Renault передаст свою 68% долю в капитале АвтоВАЗа в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" — в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции АвтоВАЗа и "Автофрамоса" (московский автозавод ЗАО "Рено Россия"). "Автофрамоса" — Москве, как субъекту. А что касается АвтоВАЗа, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", — сказал Мантуров.

Renault на данный момент владеет 68% акций "АвтоВАЗа" через ООО "Лада Авто Холдинг", в котором 32% — у госкорпорации "Ростех". Доля французского автоконцерна в московском автозаводе, основанном в конце 1990-х годов как совместное предприятие "Автофрамос" и позже переименованном в ЗАО "Рено Россия", к концу 2012 года была доведена до 100%.

По словам министра, ожидается, что передача доли в "АвтоВАЗе" французский концерном "будет, условно, сделка "за рубль", — пишет "Интерфакс". 

Он подчеркнул, что обсуждений участия китайских и корейских компаний в капитале "АвтоВАЗа" не велось.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1