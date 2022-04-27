Renault передаст 68% акций АвтоВАЗа НАМИ

Французский автоконцерн Renault передаст свою 68% долю в капитале АвтоВАЗа в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" — в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции АвтоВАЗа и "Автофрамоса" (московский автозавод ЗАО "Рено Россия"). "Автофрамоса" — Москве, как субъекту. А что касается АвтоВАЗа, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", — сказал Мантуров.

Renault на данный момент владеет 68% акций "АвтоВАЗа" через ООО "Лада Авто Холдинг", в котором 32% — у госкорпорации "Ростех". Доля французского автоконцерна в московском автозаводе, основанном в конце 1990-х годов как совместное предприятие "Автофрамос" и позже переименованном в ЗАО "Рено Россия", к концу 2012 года была доведена до 100%.

По словам министра, ожидается, что передача доли в "АвтоВАЗе" французский концерном "будет, условно, сделка "за рубль", — пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что обсуждений участия китайских и корейских компаний в капитале "АвтоВАЗа" не велось.