В Самаре выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр

В среду, 27 апреля, в 19:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра. Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

"Российский национальный молодежный симфонический оркестр — Симфоническая академия" — уникальный музыкальный коллектив и крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры. Он создан в сентябре 2018 при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации и развивается в рамках национального проекта "Культура". В роли куратора проекта выступает Московская филармония.

В составе оркестра — 117 исполнителей из 42 регионов России. За первые три сезона коллектив сыграл более 120 концертов, выступив во многих российских городах: от Улан-Удэ до Пскова, от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. Выступления коллектива посетили десятки тысяч слушателей. С самого начала существования оркестра гастроли по России стали важнейшей составляющей его работы.

Сегодня в Самаре молодёжный оркестр выступит с программой: Чайковский Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, Симфония № 5.