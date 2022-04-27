Мягкий кинотеатр приглашает на фильмы по промокоду

Промокод действует во всех Мягких кинотеатрах Самары, на любой фильм и сеанс.

Промокод X52184 от Мягкого кинотеатра дает 200 бонусов, 1 бонус = 1 рубль.

Промокод и баллы, полученные по нему, действительны до 16 мая 2022 г. Активировать промокод можно только в официальном приложении Мягких кинотеатров.

Начисление бонусов может занимать до 15 минут. Если что-то не сработает, напишите в "Чат с поддержкой" в профиле приложения.

Подробности о промокоде и как его использовать — pr.comfortkino.ru