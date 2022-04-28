Николай Абашин: План по зерновым на 2022 год - 2,3 млн тонн

На старте очередного агросезона министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин рассказал об итогах минувшего года, о приоритетах и цифровизации отрасли.

- Николай Владимирович, с какими экономическими параметрами завершился агросезон 2021 года?

- По предварительным данным, по итогам 2021 года в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 147,1 млрд рублей (5-е место в ПФО), а темп роста производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах — 87,4% (в ПФО — 89,0%, в Российской Федерации — 99,1%).

Объем экспорта продукции АПК за 2021 год составил 248,3 млн долларов США в сопоставимых ценах 2020 года. Продукция самарских предприятий экспортировалась более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, из них наиболее крупные поставки в Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан. Основными позициями экспорта являлась продукция масложировой отрасли, а также пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сохранена финансовая устойчивость в АПК. По оценке, в целом по отрасли сельского хозяйства в 2021 году прибыль до налогообложения составила 18,65 млрд рублей.

В 2021 году на финансирование сельского хозяйства региона были направлены бюджетные средства в объеме 5 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 2,8 млрд рублей, за счет федерального бюджета — 2,2 млрд рублей.

Несмотря на непростой из-за неблагоприятных природно-климатических условий для региона год, аграриями намолочено 1952,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 17,4 ц/га, что соответствует средним многолетним значениям, обеспечивает внутренние потребности региона в зерне и позволяет осуществлять экспортные поставки.

Валовой сбор подсолнечника составил 997,2 тыс. тонн. Во всех категориях хозяйств собрано картофеля 243,1 тыс. тонн, овощных культур — 298,3 тыс. тонн.

В 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области введено в оборот 20,2 тыс. га ранее неиспользуемых земель.

В 2021 году на территории области было реализовано 15 проектов мелиорации земель, 9 из них — это строительство новых мелиоративных систем на ранее не орошаемых площадях, 6 проектов модернизации и технического перевооружения существующих оросительных систем. Общая площадь земель, на которых в 2021 году были проведены мелиоративные мероприятия, составила 4,4 тыс. га.

Аграрии региона наращивают объемы применения минеральных удобрений. В прошлом году их внесено 180 тыс. тонн в физическом весе (в 2020 году — 114 тыс. тонн).

Продолжая техническое перевооружение, хозяйства приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 7,8 млрд рублей, в том числе 403 трактора, 200 зерноуборочных комбайнов и 13 кормоуборочных комбайнов.

Развивается региональное животноводство. Объем производства скота и птицы в живом весе в 2021 году во всех категориях хозяйств составил 130,8 тыс. тонн. Надой молока на одно корову в сельскохозяйственных организациях вырос на 3,6% и составил 6770 кг.

По состоянию на 01.01.2022 во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составило 219,4 тыс. голов, поголовье коров — 103,0 тыс. голов, свиней — 88,0 тыс. голов, овец и коз — 151,3 тыс. голов.

В регионе активно развиваются малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве, в том числе благодаря действующим мерам государственной поддержки. В рамках региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2021 году было предоставлено 12 грантов "Агростартап" на реализацию проектов по развитию молочного и мясного скотоводства, овцеводства и овощеводства. Кроме того, 7 фермеров получили гранты "Агростартап - регион", на развитие семейных ферм было предоставлено 10 грантов. Было создано 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, количество принятых членов сельскохозяйственных кооперативов составило 147 единиц.

- Какие направления регионального АПК сегодня являются приоритетными?

- Одной из основных целей растениеводства, поставленных министерством на 2022 год, является достижение объема производства зерновых и зернобобовых культур в размере 2,3 млн тонн. Этому будет способствовать работа по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. В 2021 году было выявлено 108 тыс. га потенциально пригодных к вводу в оборот земель, 20,2 тыс. га из которых тогда же и были введены. В текущем году планируется ввести еще 23 тыс. га.

Рост производства зерна обеспечивает и внесение сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений. Будет продолжена техническая и технологическая модернизация АПК. Развитие растениеводческой отрасли невозможно без применения современных технологий и научных достижений. Особенно это важно в сфере семеноводства, где сохраняется высокая зависимость от семян зарубежной селекции.

Немаловажной задачей на 2022 год является увеличение продуктивности молочных коров на 200 кг/год и неснижение маточного поголовья. Планируется обеспечить продуктивность молочных коров до 6968 кг/год.

Для достижения таких результатов мы совершенствуем меры государственной поддержки, направленные на дальнейший рост основных производственных показателей, стимулированию сельскохозяйственных товаропроизводителей к повышению качества рационов кормления, усилению селекционно-племенной работы и замещению товарного скота племенным высокопродуктивным поголовьем.

По-прежнему в приоритете — поддержка малых форм хозяйствования (в 2019 году доля КФХ в структуре валовой продукции сельского хозяйства Самарской области составляла 14,6%, в 2020 году — 15,7%, в 2021 году — уже 18,2%).

- Как осуществляется внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве области?

- Уже никого не удивишь системами навигации на сельскохозяйственной технике. Специализированные системы мониторинга помогают отслеживать качество высева, объемы внесения минеральных удобрений и средств защиты растений. Высокотехнологичных решений довольно много.

Примером активного использования так называемого "умного агро" в животноводстве можно считать ООО "Коровкино". На помощь работникам предприятия привлечены роботы, современные системы ухода и мониторинга здоровья животных и другие передовые разработки. Изюминкой является робот-пододвигатель кормов. Он справляется с задачей менее чем за полчаса и тратит всего 8% заряда аккумулятора. Робот управляется с телефона и выходит на маршрут по графику.