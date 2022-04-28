16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Марат Хуснуллин: Решение по достройке подорожавшего обхода Тольятти найдено Региональный минтранс устранил претензии ФАС к лоту по разметке В Самарской области на 960 км М-5 затруднено движение транспорта Директор "Никор-Транса": "Отключите "Платон" - он уже всех достал" Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"ВымпелКом" подвел итоги за I квартал 2022 года: оператор ориентируется на построение долгосрочных отношений с клиентами

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Четвертый квартал подряд билайн сообщает о росте показателя EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку бизнес продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций на рынке.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Общий объем выручки в 1 кв. 2022 г. вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовал прирост выручки от мобильных сервисов, от услуг фиксированной связи, от продаж оборудования и аксессуаров. Главным фактором увеличения выручки от мобильных данных на 7,6% стал повышенный спрос на мобильный интернет — объемы потребления выросли на 29,9% по сравнению с предыдущим годом. Между тем общая выручка от стационарной связи была обеспечена развитием широкополосной связи билайн Россия: в течение квартала прирост составил 7,2% по сравнению с прошлым годом благодаря продолжительному увеличению аудитории клиентов широкополосных услуг билайн Россия.

В этом квартале у билайн Россия насчитывалось 48,5 млн мобильных абонентов — это на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим годом, что можно объяснить особым вниманием к качеству, а не количеству клиентской базы. Все больше людей активно пользуются смартфонами, что способствует развитию 4G-услуг. Количество абонентов 4G увеличилось на 9,2% и составило 25,3 млн. В результате это обеспечило прирост среднего дохода на абонента на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, а также расширение охвата сетей 4G билайн Россия до 55,6% — это на 6,7 процентных пункта выше, чем в 1 кв. 2021 года.

"Результаты первого квартала в очередной раз подчеркивают успешность нашей стратегии. Мы последовательно увеличиваем проникновение 4G в нашей пользовательской базе, наращиваем объем передаваемых данных и улучшаем качество связи. Мы наблюдаем органический рост ARPU благодаря тому, что абоненты активнее пользовались услугами билайна и передавали больше данных. Сейчас мы сконцентрированы на построении долгосрочных отношений с клиентами, которые потребляют наш сервис, платят за него и рекомендуют другим", — отметил генеральный директор билайна Александр Торбахов.

Особое внимание билайн продолжает уделять и развитию сети в регионах страны, обеспечивая качественную связь и стабильный интернет для большего количества своих абонентов. Например, в 2021 году оператор значительно расширил покрытие и улучшил качественные параметры сети на территории всей Самарской области. Пользоваться популярными онлайн-сервисами в дороге, дома и на работе могут жители таких городов, как Самара, Тольятти, Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Сызрань, Чапаевск, и многих других, а также жители отдаленных сел и деревень, например, Богатое, Зубчаниновка, Приволжье, Сургут, Яицкое. Кроме того, в прошлом году билайн провел масштабный рефарминг. Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета в регионе выросли в среднем на 60% для удобства жителей.

Полную версию пресс-релиза "Финансовые и операционные результаты VEON Ltd. за 1 квартал 2022 г. — бизнес-единица "РОССИЯ" можно найти на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1