Самарская область присоединилась к общероссийскому телемарафону "Zа мир - без нацизма"

В пятницу, 29 апреля, в Самаре состоялся музыкальный телемарафон "Zа мир - без нацизма!" Патриотическая акция в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, прошла во всех городах России.

В Самаре поддержать наших воинов-защитников, которые сегодня ведут борьбу с нацизмом, сражаются за свободу, мир, равноправие и справедливость, на склон площади Славы пришло более 3000 человек.

В рамках марафона с концертными номерами выступили региональные творческие коллективы. Минутой молчания почтили память граждан, замученных фашистскими карателями - украинскими националистами.

К землякам и всем участникам телемарафона обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В эти исторические дни, как и 80 лет назад, наши доблестные Вооруженные Силы вновь освобождают мир от нацизма. Мы мирные люди, но мы никогда не будем мириться с тем, что где-то угнетают людей, где-то убивают детей. Мы своих не бросаем. Я очень горд тем, что наши самарские парни сегодня защищают мир от нацизма. Очень важно, что сегодня мы вместе, важно, чтобы наши парни почувствовали нашу поддержку, - сказал глава региона. - Я уверен, что, как и в те героические времена Великой Отечественной, мы сделаем все для Победы, здесь, работая честно и ответственно, создадим надежный тыл для наших побед".

Губернатор подчеркнул, что сегодня нашим бойцам, воинам-защитникам очень важна поддержка, а России важно сплочение. "Они нуждаются в этой поддержке, они ее чувствуют и, сплотившись вокруг нашего лидера, президента страны Владимира Путина, мы докажем всему миру, что нас не сломить", - заявил Дмитрий Азаров.

От имени личного состава 2-й гвардейской общевойсковой армии выразил благодарность всем, кто оказывает помощь жителям ЛНР, ДНР, поддерживает российских солдат, которые находятся на полях сражений, врио командующего Павел Олексюк.

"Многие задают вопрос: пойдем ли мы до конца. Ответ на этот вопрос однозначен: мы пойдем до Победы. Сейчас война идет за Россию. А Россия - это мы. Россия - это мир. Россия - это правда. За нашу матушку-Россию! За нашего президента! За нашу армию и флот! За Победу!" - призвал Павел Олексюк, отметив, что у нашего государства - самый сильный союзник, и это российский народ.

Герой России, почетный гражданин Самарской области, председатель Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары" Александр Баранов отметил, что людям, рожденным после войны, трудно представить те трудности, с которыми столкнулись победители в той войне - наши отцы, деды, прадеды, бабушки, мамы, люди, которые своим героизмом и трудом обеспечили нам мирную жизнь. Сегодня перед нашими бойцами стоит важная задача - спасти, защитить Родину от такой же войны, какая была почти 80 лет назад. Для этого нам сегодня, как никогда, важно объединиться. "Победа обеспечена и гарантирована, когда мы все вместе", - заключил он.

Поддержать русских солдат пришли представители молодежных организаций области, люди, неравнодушные к будущему России. От имени молодежного правительства региона выступила председатель молодежного кабмина Самарской области VI созыва Элла Герейханова. Она напомнила о том, что 9 мая исполнится 77 лет с того момента, как русский народ победил жестокость, бесчеловечность, нацизм. "Я думаю, что все вместе, объединившись, мы сможем сделать это вновь", - добавила Элла Герейханова.