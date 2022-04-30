Регистрация на участие в конкурсе "Большая перемена" завершится 17 мая

Регистрация на участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" — проекте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы "Россия — страна возможностей" — для школьников 5-7 классов завершается 17 мая.
Школьники 5-7 классов смогут зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online и пройти дистанционный этап до 17 мая включительно.
Дистанционный этап конкурса проходит в формате онлайн-игры, где участники могут сами влиять на сюжет. На этом этапе ребята должны познакомиться с главным символом "Большой перемены", котом Вжухом, пройти задание на коммуникативность, креативность, альтруизм, логическое мышление, задание "Делай добро", смысловое задание в рамках вызова и онлайн-собеседование.
Первое задание этапа называется "Представь себя" — это видеовизитка, в которой участнику требуется рассказать о своих интересах и достижениях. Также можно рассказать о семье, питомце, родных — это все достойно внимания.
С самого начала конкурса школьник привлекает в конкурс педагога-наставника — это может быть учитель или педагог дополнительного образования. Самое главное, ребенок выбирает наставника сам.
"Большая перемена" — это проект для массовых школьников, которые учатся по-разному, но обладают самыми разными талантами. Раскрыть особенные способности детей помогают педагоги путем работы с мотивацией, поиском интересов и способностей.
В первом этапе участники могут набрать до 500 баллов. В финал конкурса пройдут 600 школьников. Он пройдет в июле на базе Международного детского центра "Артек" — ребята будут решать кейсовые задания, эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества.
Победителями "Большой перемены" в этой возрастной категории станут 300 ребят. Они отправятся в "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности. Во время движения поезда для ребят пройдет образовательная программа.
Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тыс. руб. и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены".
Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках Национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия — страна возможностей", АНО "Большая Перемена" и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, Госкорпорация "Росатом", ОАО "Российские железные дороги", Госкорпорация "Роскосмос".