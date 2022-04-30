Регистрация на участие в конкурсе "Большая перемена" завершится 17 мая

Регистрация на участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" — проекте Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы "Россия — страна возможностей" — для школьников 5-7 классов завершается 17 мая.

Школьники 5-7 классов смогут зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online и пройти дистанционный этап до 17 мая включительно.

Дистанционный этап конкурса проходит в формате онлайн-игры, где участники могут сами влиять на сюжет. На этом этапе ребята должны познакомиться с главным символом "Большой перемены", котом Вжухом, пройти задание на коммуникативность, креативность, альтруизм, логическое мышление, задание "Делай добро", смысловое задание в рамках вызова и онлайн-собеседование.

Первое задание этапа называется "Представь себя" — это видеовизитка, в которой участнику требуется рассказать о своих интересах и достижениях. Также можно рассказать о семье, питомце, родных — это все достойно внимания.

С самого начала конкурса школьник привлекает в конкурс педагога-наставника — это может быть учитель или педагог дополнительного образования. Самое главное, ребенок выбирает наставника сам.