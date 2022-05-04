Самарцев ждет ограничение движения из-за музыкального марафона "ZА Россию"

В четверг, 5 мая, в центре Самары ограничат движение из-за проведения музыкального марафона "ZА Россию".

Ограничение будет действовать с 14:00 до 22:00 на участках:

— по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— по ул. Молодогвардейской, от ул. Красноармейской до ул. Ульяновской;

— по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

— по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Автобусы маршрутов № 3, 24, 34, 80, 92, 207, 226, 297 — будут следовать по скорректированной схеме.