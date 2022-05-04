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Общество

В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 мая, в Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту.

Фото: администрация Самары

С 8:00 до 16:00 5 мая будет ограничено движение на участках:

— по ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2;

— по ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.

Также на этих участках с 00:00 до 16:00 5 мая будут запрещены остановка и стоянка.

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Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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