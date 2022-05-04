В четверг, 5 мая, в Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту.

С 8:00 до 16:00 5 мая будет ограничено движение на участках:

— по ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2;

— по ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.

Также на этих участках с 00:00 до 16:00 5 мая будут запрещены остановка и стоянка.