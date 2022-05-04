На площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами "ZaРоссию"

5 мая в Самаре на площади имени Куйбышева для всех жителей и гостей города в рамках музыкально-патриотического марафона "ZaРоссию" состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами.
Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы "Фабрика" и "Рондо" с Александром Ивановым. Кроме того, выступят местные коллективы - "Кирилл да Марья шоу", кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова.
Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где специалисты расскажут, как помочь нуждающимся.
В рамках концерта состоится общероссийская эстафета "Свет наших сердец" как символ дружбы и взаимной поддержки россиян. Также для зрителей пройдет незабываемый праздничный салют.
Вход свободный. Начало в 18:00.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.