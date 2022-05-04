На площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами "ZaРоссию"

5 мая в Самаре на площади имени Куйбышева для всех жителей и гостей города в рамках музыкально-патриотического марафона "ZaРоссию" состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами.

Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы "Фабрика" и "Рондо" с Александром Ивановым. Кроме того, выступят местные коллективы - "Кирилл да Марья шоу", кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова.

Весь вечер на концертной площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города, где специалисты расскажут, как помочь нуждающимся.

В рамках концерта состоится общероссийская эстафета "Свет наших сердец" как символ дружбы и взаимной поддержки россиян. Также для зрителей пройдет незабываемый праздничный салют.

Вход свободный. Начало в 18:00.