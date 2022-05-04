В этом году специальной регистрации для участия в шествии "Бессмертного полка" не требуется

В День Победы в единый строй "Бессмертного полка" встанет вся страна - специальной регистрации для участия в шествии не требуется.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" в Самарской области вновь пройдет 9 мая в традиционном очном формате сразу после военного парада в столице региона, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в патриотической акции не нужно заранее регистрироваться - достаточно вовремя прийти на назначенное место в своем городе с фотографией участника Великой Отечественной войны.

Жители каждого уголка Самарской области смогут пройти по улицам с портретами своих героев. Участники патриотической акции в разных городах области стартуют одновременно - 9 мая в 11:00.

В прошлом году в связи с угрозой распространения коронавируса шествие проходило только в онлайн-формате. В этом году "Бессмертный полк" в России пройдет как в очном, так и в онлайн-формате, и каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант. Однако желающих присоединиться к офлайн-шествию огромное количество - ведь у каждого человека, в каждой семье личная память о поколении победителей, прошедшем через Великую Отечественную. Ожидается, что в этом году акция станет особенно масштабной. Вся информация об организации патриотической акции "Бессмертный полк" в муниципальных образованиях Самарской области размещается в местных СМИ и на сайтах администраций муниципалитетов.Так, согласно расписанию, сбор колонны в Самаре, по традиции, начнется с раннего утра. Участники шествия стартуют в 11:00 и пройдут по ул. Молодогвардейской через площадь имени Куйбышева до ул. Маяковского. Формирование колонны "Бессмертного полка" будет организовано по ул. Молодогвардейской на пересечении с ул. Некрасовской. Пункты КПП будут открыты с 08:00.

Основной вход через КПП будет организован с ул. Высоцкого со стороны ул. Галактионовской. Также пройти можно будет через следующие КПП:

- ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской;

- ул. Некрасовская со стороны ул. Чапаевской;

- ул. Ленинградская пересечение с ул. Молодогвардейской.

В районе формирования колонны патриотической акции "Бессмертный полк", а также по ходу ее следования на мультимедийных экранах будет организована видеотрансляция военного парада. На месте будут созданы все условия для соблюдения мер безопасности. Кроме того, участникам шествия будут помогать волонтеры.

Прямую трансляцию военного парада с пл. Куйбышева, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, и шествия "Бессмертного полка" организует ГТРК "Самара". Присоединиться к главному патриотическому событию можно будет на региональных телеканалах, сайтах, информационных порталах, в паблике "Самарская область" соцсети "ВКонтакте".

В Тольятти колонна патриотической акции "Бессмертный полк" также стартует в 11:00 и пройдет по одной из центральных улиц - Юбилейной от ул. Свердлова до бульвара Приморский. Участники проследуют мимо Парка Победы. По ходу движения колонны будет организовано музыкальное сопровождение. Сбор участников акции будет проходить с 09:00 от ул. Свердлова до дома № 6 по ул. Юбилейная.

В этом году по-прежнему сохраняется и формат онлайн-шествия. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно на странице онлайн-шествия 2022.polkrf.ru. Прямой переход на нее возможен с главной страницы сайта "Бессмертного полка России" polkrf.ru и с сайта международного Бессмертного полка polk.press.

Также заявку можно подать в мини-приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. Если вы не планируете вносить какие-либо правки для того, чтобы герои снова прошли в онлайн-строю, достаточно подтвердить их участие в личном кабинете.

В самом личном кабинете появился ряд нововведений. Добавлена возможность поиска людей, разместивших ветеранов с такими же данными, как герой пользователя - как потенциальных родственников - и отправить им сообщение. После одобрения заявки модератором в личном кабинете появится ссылка на прохождение ветерана в шествии.

Кроме того, теперь можно добавить истории и воспоминания о своих героях, которые каждый сможет прочитать во время трансляции. Ее можно будет посмотреть непосредственно в День Победы 9 мая, начиная с 10:00 по местному времени на странице онлайн-шествия 2022.polkrf.ru, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте - в сообществах "Бессмертного полка России" и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция онлайн-шествия продлится сутки.

К трансляции в онлайн-шествии будут допущены только заявки и истории, прошедшие модерацию.

"Сегодня наша страна находится в эпицентре невиданной информационной войны. Для дезинформации враг не жалеет ни сил, ни средств. На "Бессмертный полк онлайн", как и в предыдущие годы, также могут быть совершены хакерские атаки. Более тысячи волонтеров Победы уже прошли обучение для модерации заявок онлайн-шествия и готовы к любым провокациям", - заявила руководитель "Волонтеров Победы", зампред комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

На все вопросы о проведении "Бессмертного полка" как в традиционном, так и в онлайн-формате можно получить консультации по телефону "горячей линии" 8-800-20-1945-0, которая до 9 мая работает в круглосуточном режиме.