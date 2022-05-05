6 мая в Самару прибудет Поезд Победы

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В пятницу, 6 мая, в 11:00 на железнодорожном вокзале Самары состоится торжественная встреча Поезда Победы. В состав праздничного поезда будут включены легендарный паровоз "Лебедянка" и платформы с уникальной раритетной военной техникой, сообщает КбшЖД.