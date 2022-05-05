В Сызрани и Шигонах появятся муралы с изображением погибших на Украине солдат

На стене шигонской школы рисуют портрет погибшего в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Афанасьева, сообщает паблик New - Сызрань. С уроженцем Шигонского района земляки простились 6 апреля.

Мурал на здании сельской школы изображает Дмитрия Афанасьева в парадном мундире с наградами. В качестве фона художники выбрали боевую технику. Пока завершен только портрет героя. Ожидается, что полностью рисунок будет готов к Дню Победы.

А в Сызрани появится мурал, увековечивающий память 32-летнего летчика Вячеслава Бараева. Капитан Вооруженных Сил РФ Бараев был награжден орденом Мужества за два дня до гибели. Кроме того, он дважды участвовал в боевых операциях в горячих точках. 25 марта Вячеслава Бараева с почестями похоронили в Сызрани.

"На минувшей неделе общественники ТОС провели опрос жильцов пятиэтажного дома №22 на ул. Лазо. В этом микрорайоне жил и учился Вячеслав Бараев. Все жильцы одобрили предложение нарисовать портрет Вячеслава на стене дома", - сообщил руководитель МКУ "Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления" Валерий Сетежев.