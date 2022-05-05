В Сызрани и Шигонах появятся муралы с изображением погибших на Украине солдат

На стене шигонской школы рисуют портрет погибшего в ходе спецоперации на Украине Дмитрия Афанасьева, сообщает паблик New - Сызрань. С уроженцем Шигонского района земляки простились 6 апреля.
Мурал на здании сельской школы изображает Дмитрия Афанасьева в парадном мундире с наградами. В качестве фона художники выбрали боевую технику. Пока завершен только портрет героя. Ожидается, что полностью рисунок будет готов к Дню Победы.
А в Сызрани появится мурал, увековечивающий память 32-летнего летчика Вячеслава Бараева. Капитан Вооруженных Сил РФ Бараев был награжден орденом Мужества за два дня до гибели. Кроме того, он дважды участвовал в боевых операциях в горячих точках. 25 марта Вячеслава Бараева с почестями похоронили в Сызрани.
"На минувшей неделе общественники ТОС провели опрос жильцов пятиэтажного дома №22 на ул. Лазо. В этом микрорайоне жил и учился Вячеслав Бараев. Все жильцы одобрили предложение нарисовать портрет Вячеслава на стене дома", - сообщил руководитель МКУ "Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления" Валерий Сетежев.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !