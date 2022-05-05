Новые уникальные истории ветеранов в проекте ВСК "Слово Победителям"

Страховой Дом ВСК продолжает реализацию специального проекта "Слово Победителям", посвященного Дню Победы. Читателям стали доступны новые воспоминания участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории.

"Слово Победителям" - специальный проект онлайн-журнала "ВыИскали" и Страхового Дома ВСК с воспоминаниями ветеранов. На его страницах отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика - участника боевых действий.

В этом году в проект добавлены десятки новых жизненных историй ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый эпизод - это небольшой фрагмент происходивших событий, историческая вспышка, которая хранится только в памяти тех, кто это пережил. Эпизоды, которые теперь навсегда останутся с нами. Также изменен дизайн проекта, что позволяет читателям более глубоко погрузиться в эмоциональный фон контента.

Проект "Слово Победителям" - это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа и не могут быть забыты.

"Долг каждого из нас - никогда не забывать о той великой Победе, которую нам подарили наши деды и прадеды. Каждый должен чтить, помнить и уважать тех, кто самоотверженно, смело и героически боролся за будущие поколения. "Слово Победителям" - это наш вклад в сохранение памяти и дань ныне живущим ветеранам. Благодаря проекту истории их подвигов останутся с нами навсегда. ВСК будет и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о настоящих Героях", - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран".

"ВыИскали" - онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2021 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей.