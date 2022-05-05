Новые уникальные истории ветеранов в проекте ВСК "Слово Победителям"

Страховой Дом ВСК продолжает реализацию специального проекта "Слово Победителям", посвященного Дню Победы. Читателям стали доступны новые воспоминания участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории.
"Слово Победителям" - специальный проект онлайн-журнала "ВыИскали" и Страхового Дома ВСК с воспоминаниями ветеранов. На его страницах отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика - участника боевых действий.
В этом году в проект добавлены десятки новых жизненных историй ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый эпизод - это небольшой фрагмент происходивших событий, историческая вспышка, которая хранится только в памяти тех, кто это пережил. Эпизоды, которые теперь навсегда останутся с нами. Также изменен дизайн проекта, что позволяет читателям более глубоко погрузиться в эмоциональный фон контента.
Проект "Слово Победителям" - это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа и не могут быть забыты.
"Долг каждого из нас - никогда не забывать о той великой Победе, которую нам подарили наши деды и прадеды. Каждый должен чтить, помнить и уважать тех, кто самоотверженно, смело и героически боролся за будущие поколения. "Слово Победителям" - это наш вклад в сохранение памяти и дань ныне живущим ветеранам. Благодаря проекту истории их подвигов останутся с нами навсегда. ВСК будет и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о настоящих Героях", - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран".
"ВыИскали" - онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2021 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !